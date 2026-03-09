Santiago presenta la Festa da Uña de San Lázaro con un homenaje a los fundadores de la Orde y la París de Noia en el cartel
Arranca el 20 de marzo con el pregón de José Luis Míguez y las primeras degustaciones en As Cancelas
Santiago ha presentado este lunes una nueva edición de la Festa da Uña de San Lázaro, una celebración gastronómica y popular que en los últimos años ha experimentado un importante impulso y que tendrá lugar entre el 20 y el 23 de marzo. En el acto participaron la concejala de Turismo, Míriam Louzao, el presidente de la Orde da Uña, Fernando Neira, y el gerente del Centro Comercial As Cancelas, Javier Nicolás Blanco.
Durante su intervención, Louzao destacó la puesta en valor que vive la fiesta gracias al trabajo de la Orde da Uña. “A Festa da Uña está vivindo unha revitalización importante nos últimos anos, grazas en moi boa medida ao traballo que se fai dende a Orde da Uña”, señaló.
La concejala explicó además que esta edición incluirá un homenaje a cinco fundadores de la entidad: Evaristo Carracedo, Ramón Carril, José Luis Míguez, Manuel Moure y Pepe Puente. “Consideramos desde o Concello que se trata dunha homenaxe moi merecida e queremos sumarnos a ela”, afirmó. Louzao también subrayó la importancia turística de la celebración. “A Festa da Uña pon en valor un prato tradicional da gastronomía de Compostela e tamén barrios que están máis alá da améndoa da cidade histórica”, indicó.
Por su parte, Fernando Neira detalló el programa festivo, que comenzará el día 20 con el pregón en el Centro Comercial das Cancelas. “Vai dar o pregón José Luis Míguez, un dos fundadores da Orde da Uña”, explicó. La programación incluirá música, charangas y actuaciones de orquestas como París de Noia, el lunes 23 a las 22.00 horas, además de la tradicional subasta de las uñas, el mismo lunes a partir de las 11.30 h.
El gerente de As Cancelas, Javier Nicolás Blanco, destacó la implicación del centro comercial con el barrio. “Sumámonos como un veciño máis a esta iniciativa e a esta xuntanza”, señaló, anunciando que el arranque de la fiesta incluirá una degustación gratuita de uñas. Desde el Concello animaron a vecinos y visitantes a participar en esta celebración, que combina gastronomía, música y tradición en el barrio compostelano de San Lázaro.
