Última jornada de campaña: Crujeiras y Flores rumbo al histórico rectorado femenino

Rosa Crujeiras y Maite Flores afrontan este lunes el último día de campaña, en el que intentarán convencer a la comunidad universitaria antes de la votación de este miércoles 11 de marzo que decidirá quién se convertirá en la primera rectora en los más de 500 años de historia de la Universidade de Santiago.

Tras una primera vuelta en la que Crujeiras partió con ventaja —con un 41 % del voto ponderado frente a algo más del 22 % de Flores—, la campaña se ha intensificado en las últimas semanas con actos, encuentros con distintos colectivos universitarios y debates públicos en los que ambas candidatas han confrontado sus modelos de universidad y sus propuestas para el futuro de la institución.

Hoy, Crujeiras tiene una intensa agenda de encuentros en distintos centros de la USC. La jornada comenzó a las 9.00 horas en la Facultade de Filoloxía y continuó a las 10.00 horas en la Facultade de Ciencias da Comunicación.

A mediodía, entre las 12.00 y las 13.00 horas, ambas candidatas participarán en el acto institucional del Día Internacional de la Mujer (8M) organizado por la universidad. El acto oficial de conmemoración se celebra en el Salón Nobre del Colexio de Fonseca, con la asistencia del rector Antonio López. Durante el acto, además de la lectura del manifiesto de la Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria (RUIGEU), se realizará un reconocimiento al Arquivo Histórico Universitario por su contribución a la igualdad de género en la USC. A continuación, la directora del archivo, Desirée Domínguez Pallas, pronunciará la conferencia El hilo invisible: tejiendo la igualdad a través de los archivos.

Despúes del acto, Crujeiras se desplazará a la Facultade de Medicina para mantener un nuevo encuentro entre las 13.00 y las 14.00 horas. Por la tarde, Crujeiras atenderá a los medios de comunicación en una entrevista prevista entre las 16.00 y las 16.30 horas, antes de visitar la Facultad de Física a las 16.30 horas.

Por su parte, Maite Flores dedicará la jornada a atender las últimas entrevistas y haciendo "chamadas pendentes" desde la sede del Pavillón Estudiantil, tras haber trasladado al inicio de esta segunda campaña su ubicación, que antes estaba en un local de la Facultade de Medicina. Se trata del local que ocupó María José López Couso durante la primera vuelta de las elecciones. A lo largo de la mañana, también visitará las facultades de Dereito y Matemáticas para repartir flyers con propuestas dirigidas al estudiantado, una iniciativa que los miembros de su equipo replicarán en otros puntos del Campus Sur.

La jornada se cerrará con el último cara a cara entre Rosa Crujeiras y Maite Flores organizado por Cadena SER. Será en el Auditorio de la Facultade de Ciencias Políticas, a partir de las 19.20 horas.

Votación definitiva: este miércoles de 9 a 18 horas por vía electrónica

La votación definitiva para elegir a la rectora de la Universidade de Santiago se desarrollará de forma electrónica y, como en la primera ronda, la comunidad universitaria podrá emitir su voto desde las 09.00 hasta las 18.00 horas conectándose a través de la plataforma habilitada por la USC con sus credenciales institucionales. Una vez cerrado el plazo de votación y completado el escrutinio, los resultados se podrán consultar alrededor de las 18.30 horas, poniendo punto y final a un largo proceso y marcando el momento en que se conocerá a la primera rectora de la USC.