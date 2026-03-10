¿Abrirán este verano las cafeterías de los parques de Santiago? El PSOE critica la «falta de previsión» del gobierno local
El portavoz socialista critica que, "a poucos días da primavera, o goberno local segue sen licitar o servizo e sen ofrecer explicacións"
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, advertió este lunes de que, "a poucos días da chegada da primavera, Santiago pode quedar un ano máis sen poder desfrutar das cafetarías dos parques municipais" y responsabilizó "ao goberno da señora Sanmartín desta situación pola súa falta de previsión e planificación".
Guinarte señaló que "o pasado ano a falta de previsión e de axilidade do goberno local para licitar a tempo o servizo das cafetarías dos parques Eugenio Granell, A Granxa do Xesto e O Berce do Sar provocou que o concurso quedase deserto en pleno verán”, y añadió que “isto non foi produto dunha casualidade, senón consecuencia directa da xestión do executivo municipal".
Concurso
El edil socialista apuntól que “as empresas que poden estar interesadas neste servizo precisan que se licite con tempo suficiente para traballar e obter rendibilidade económica durante a primavera e o verán”, que son, dijo, "os meses de maior actividade". Por eso, criticó que, "pese a que o goberno se comprometeu a sacar de novo o concurso axiña, a día de hoxe seguimos sen ter ningunha información sobre o futuro destas cafetarías que ofrecen un servizo tan necesario e demandado polos veciños e veciñas de Santiago”.
"Servizo demandado pola cidadanía"
Guinarte señaló que "esta falta de planificación volve poñer en risco un servizo demandado pola cidadanía" e insistió en que "a situación evidencia unha maneira de gobernar baseada na improvisación e na ausencia de previsión". En su opinión, "non é admisible que a poucos días da mellor tempada para o seu funcionamento o executivo municipal siga sen mover ficha".
Por eso, anunció que "o Grupo Municipal Socialista preguntará no pleno deste mes cando pensa o goberno municipal licitar este servizo para que as cafetarías poidan funcionar na súa mellor tempada en condicións atractivas para que haxa empresas interesadas en presentarse", y advirtió de que o executivo local “xa vai tarde coa licitación do concurso”.
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja