"Con case 37 anos, as probabilidades de ter un neno san son cada vez menores", denuncia Isabel López Andrade

"Con case 37 anos, as probabilidades de ter un neno san son cada vez menores", explicaba con pesadumbre Isabel López Andrade, quien junto a su pareja y a otras ocho firmaba una queja colectiva de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS por el retraso de hasta cuatro años en las pruebas de diagnóstico genético preimplantacional en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, entregada esta mañana a la Valedora do Pobo.
Derivada desde Vigo al CHUS por ser el centro de referencia en Galicia para este tipo de actuaciones, aseguraba a EL CORREO GALLEGO que "en decembro pasado chamamos para saber cal era a previsión e cando íamos comezar o procedimiento, e nos dixeron que as listas estaban totalmente paralizadas desde novembro de 2024".
En su caso, había iniciado el procedimiento a finales de 2023, al ser portadora de un gen asociado a una alta probabilidad de padecer cáncer de mama y de ovario, con el objetivo de poder tener un hijo sano, y tuvieron la primera cita en Santiago en septiembre de 2024, cuando "nos dixeron que o tempo de espera era de ano e medio pero que preveían se acortaran os prazos porque ían contratar máis persoal sanitario para este tipo de probas"".
"Total opacidade coas listas de espera"
Hoy, sin embargo, se encuentra con que no sólo no ha avanzado el proceso, sino que considera que además sobre el mismo "hai unha total opacidade porque non se nos comunicou en ningún momento de forma oficial que a lista estaba totalmente paralizada e cando preguntamos en que lugar da lista estamos, non se nos contesta".
Apunta que teniendo en cuenta que "a partir dos 35 anos a calidade e cantidade dos ovocitos vai baixando significativamente", han empezado a analizar la opción de recurrir a la sanidad privada.
Reclama, al igual que el resto de firmantes afectados, una alternativa asistencial y "que se nos explique por que este tipo de tratamentos está totalmente paralizado", algo a lo que asegura no se le ha respondido en las cuatro o cinco reclamaciones presentadas.
Tratamiento preventivo
Insiste en que en situaciones como la suya, son tratamientos preventivos "que nos van permitir evitar enfermidades futuras, eu teño que someterme a un montón de probas para detectar un posible risco de cancro de mama ou de ovario e aos 40 anos tereis que someterme a unha cirurxía profiláctica", e incide en que "o coste de paliar o tratamento dun cancro é moito maior, sen contar co sufrimento que acarrea".
Con ella, también ha firmado esta queja colectiva Alicia Piñón. A sus 35 años, está en lista de espera para una fecundación in vitro con diagnóstico preimplantacional porque su pareja tiene un síndrome asociado al riesgo de cáncer de colon, vías digestivas y urinarias en un 80%.
Asegura a este periódico que "después de su diagnóstico, iniciamos el proceso para tener hijos sanos y el Sergas lo que nos aconsejó fue la selección de embriones que no heredaran el gen".
Pertenecientes al Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, afirma que llevan "cuatro años, aunque en la lista de espera desde octubre de 2024 porque primero lo supervisa el Comité Nacional de Ética".
"El número de ovocitos y la calidad no es la misma, y todo eso va en detrimento de que podamos tener un hijo sano"
Sobre las respuestas por parte del Sergas, indica que "son muy vagas, siempre por medio de reclamaciones, a las que unas veces nos dicen que no llevamos suficiente tiempo esperando, otras nos mandan la guía de contratación o nos contestan que las plazas quedaron desiertas".
Recalca que cuando iniciaron el proceso "yo tenía 32 años, pero ya estoy en 35 y, evidentemente, el número de ovocitos y la calidad no es la misma, y todo eso va en detrimento de que podamos tener un hijo sano".
El coste en la privada supera los 15.000 euros
Explica que recurren a la Valedora do Pobo porque la única opción que se les deja es esperar, "y el tiempo corre en nuestra contra, o recurrir a la privada, pero los costes de este tipo de tratamiento superan el doble de una fecundación in vitro normal; un intento puede rondar los 15.000 o 19.000 euros, y sabemos que en un intento es muy complicado sacar varios embriones sanos o al menos uno, al final el 50 % de esos embriones van a tener la alteración genética heredada, y el resto puede tener otro tipo de cosas relacionadas con nuestra edad". De hecho, señala que "otras familias que conozco, casi ninguna lo ha conseguido a la primera y se ha gastado un mínimo de 24.000 euros".
Rosa Vega entró en lista de espera en diciembre de 2022 y en octubre de 2024 "finalmente iniciamos el tratamiento, pero el resultado no fue exitoso y teníamos una nueva oportunidad que debía hacerse de forma inminente". Sin embargo, al ver que no se les volvía a citar "llamamos en enero de 2025 y se nos dijo que estaba todo paralizado desde noviembre de 2024 por falta de embriólogos".
"El tiempo juega en nuestra contra por razones biológicas, pero también nos está afectando mucho psicológicamente"
De ahí que haya decidido denunciar públicamente esta situación porque "el tiempo juega en nuestra contra por razones biológicas, yo voy a cumplir 39 años y cuando empecé tenía 35", sin contar con que "también nos está afectando mucho psicológicamente".
Derivada de Vigo, subraya que "este servicio está en la cartera del Sergas, pero no están cumpliendo y no se nos está dando la oportunidad de ser madres; lleva 16 meses totalmente paralizado", y añade que "yo hablé con el jefe de asistencia sanitaria de Galicia en marzo del año pasado, se nos dijo que estaban procediendo a la contratación de nuevo personal y que en breve se pondrían en contacto conmigo, pero nunca lo han hecho".
El CHUS habla de ampliación de recursos
Desde la Gerencia de Santiago se incide en la dificultad para encontrar personal que pueda atender estas unidades de reproducción humana asistida, así como en que está "planificada unha ampliación dos recursos" que permita ampliar la capacidad de actuación.
Recuerda que "o Servizo Galego de Saúde realizou unha convocatoria para dotar de 2 prazas na área sanitaria de Santiago, ademais doutras dúas convocatorias en Vigo e A Coruña (un total de 6 prazas), que quedaron desertas por falta de candidatos que cumprisen os requisitos exixidos", y apunta que ante el volumen de la demanda y para evitar mayores demoras, "estase a traballar en solucións o máis inmediatas posibles tendo en conta todos os recursos existentes neste eido na comunidade", con la vista puesta en poder ofrecer "a posibilidade de acudir a outro centro, coa redución de tempos de espera e sempre garantindo calidade, seguridade e equidade na atención".
