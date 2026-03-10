Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la "bajada de la actividad”

La oficina de Correos situada en el centro comercial El Corte Inglés de Santiago cerrará sus puertas este mes de marzo, una decisión que obligará a los vecinos de varios barrios del sur y del este de la capital gallega a desplazarse a otras sucursales de la ciudad para realizar sus gestiones postales. La empresa pública ya ha colocado en la propia estafeta un cartel informando del cierre, que se hará efectivo el 27 de marzo, según ha confirmado la compañía a EL CORREO GALLEGO. A partir de esa fecha, los servicios que se prestaban en este punto serán derivados a otras tres oficinas de Santiago.

En concreto, Correos señala que los usuarios deberán acudir a la Oficina Principal de la rúa do Franco o a las sucursales situadas en Conxo y San Caetano, que asumirán la atención a los clientes que hasta ahora utilizaban la estafeta del centro comercial.

La oficina prestaba servicio a una amplia zona de Santiago, especialmente a los barrios de Pontepedriña, O Castiñeiriño y O Restollal, cuyos vecinos utilizaban habitualmente este punto para envíos, recogida de paquetes o gestiones administrativas. Además, su ubicación la convertía en la oficina de Correos más cercana para varias parroquias situadas en el entorno rural del municipio. Vecinos de Marrozos, A Susana, Angrois o Aríns, entre otras zonas próximas, acudían con frecuencia a esta estafeta al resultarles más accesible que otras oficinas del casco urbano.

También era utilizada por residentes de Os Tilos, que encontraban en el Restollal una alternativa más próxima que desplazarse hasta Cacheiras, en el municipio de Teo. El cierre, por tanto, supondrá que muchos de estos usuarios tengan que recorrer mayores distancias para realizar trámites que hasta ahora podían resolver en este punto.

Correos justifica el cierre por la caída de actividad

Desde Correos explican que la medida forma parte del proceso de reorganización de su red de oficinas para adaptar el servicio a la demanda actual. Según señala la compañía, la decisión se ha tomado “ante la bajada de la actividad” registrada en esta estafeta del centro comercial.

Correos, dentro de su proceso de transformación para prestar un servicio más eficiente a la ciudadanía, está reorganizando su red cumpliendo con todas las obligaciones recogidas en el Plan de Prestación”, indica la empresa en su respuesta remitida a este periódico. De acuerdo con esta reorganización, “a partir del 27 de marzo el servicio que se prestaba en la estafeta de El Corte Inglés será derivado a las otras tres oficinas de la ciudad”.

Reorganización del personal

La empresa pública asegura que el cierre no supondrá la pérdida de puestos de trabajo, ya que el personal que actualmente trabaja en la oficina del Restollal será redistribuido. En concreto, estos trabajadores pasarán a reforzar la atención en las otras oficinas de Santiago que continuarán operativas.

“Para seguir prestando el servicio con la misma calidad, el personal de la estafeta del Corte Inglés pasará a reforzar el servicio de las tres oficinas de Santiago de Compostela que permanecerán abiertas”, explica Correos. Estas sucursales mantendrán un horario ininterrumpido de 08.30 a 20.30 horas, según detalla la compañía.