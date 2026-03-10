Cuenta atrás para el veredicto final en la USC: Las candidatas a rectora hacen balance de la segunda campaña

Este miércoles 11 de marzo la Universidade de Santiago elige en segunda vuelta a la que será su futura rectora. Al igual que en la primera votación, la comunidad universitaria tendrá que emitir su voto electrónico entre las 9.00 y las 18.00 horas, conectándose a través de la plataforma habilitada por la institución académica con sus credenciales institucionales.

Las candidatas Rosa Crujeiras y Maite Flores concluyeron este lunes una campaña más corta que una primera, en la que ambas lograron los apoyos suficientes para pasar de fase con un 41% y un 22% del voto ponderado, respectivamente. Durante algo más de una semana han mantenido encuentros con la comunidad universitaria y debates con los medios para exponer sus proyectos para el futuro de la USC. Ayer ambas tuvieron una agendas intensa durante todo el día coincidiendo en el acto instucional de la Universidad por el 8M y a última hora en un cara a cara en la Facultade de Ciencias Políticas.

Ambas candidatas hacen balance de esta segunda vuelta de la campaña electoral. Flores resalta que desde su candidatura «tratamos de propiciar o debate académico, confrontando ideas, programas e equipos, fronte a unha candidatura rival que tratou de anestesiar a campaña para evitar ser transparente e para evitar pronunciarse sobre cuestións que non lle resultaban cómodas». Como ejemplo menciona la salida «en diferido» de Luis Míguez, el fichaje de un gerente procedente de la Universidade de A Coruña (UDC), «un cargo político en activo» o la incorporación del doctor González Juanatey, «para tratar de atallar a súa fuga de votos en Medicina».

En esta recta final, Maite Flores se queda con «a ilusión que xerou o noso proxecto». Tras repartir en el último día de campaña folletos con propuestas dirigidas a estudiantes en el Campus Sur, pide la mobilización de este sector. «A todos aqueles que aínda estean indecisos pídolles que nos dean a oportunidade», di. Considera además que el voto en blanco sería «coller un billete para voltar ao pasado, ás formas e maneiras da época de Viaño como reitor, ás que a comunidade universitaria xa lle dixo que non unha vez de forma contundente».

Por su parte, Rosa Crujeiras asegura haber vivido una segunda vuelta «moi intensa» en la que su candidatua se centró en «xuntanzas de traballo amosando á comunidade universitaria como queremos liderar esta universidade nos vindeiros anos». Su equipo se muestra "satisfeito e moi contento pola recepción que tivemos nos centros". Crujeiras afirma que presentan «un proxecto de unidade e de consenso», por lo que esperan contar con la confianza de los cuatro sectores que mañana expresarán su decisión a través del voto.

Hoy es la jornada de reflexión. Rosa Crujeiras estará en el Colegio Pío XII realizando un taller de probabilidad dentro de las acciones Unha cientifica en cada cole, mientras que Maite Flores aprovechará para «estar coa familia e tomar algo con algúns integrantes do equipo».

¿Se superará la participación de la primera vuelta?

La comunidad universitaria decidirá este miércoles quien será la primera rectora gallega. La incógnita es si la participación superará o quedará por debajo de la registrada en la primera vuelta de las elecciones del 11 de febrero, en la que también se presentaban María José López Couso y Alba Nogueira. En aquella ocasión, la participación fue del 63,8 %. El grupo con mayor participación fue el del profesorado doctor con vinculación permanente (95,94 %), seguido del personal de administración y servicios (86,71 %) y del personal docente e investigador (71,04 %).

Entre el estudiantado, la participación alcanzó el 30,83 %, con 7.448 votos de 24.157 personas censadas. Esta cifra supone un aumento notable respecto a las elecciones anteriores, cuando la participación fue del 6 % en 2022, cuando Antonio López Díaz fue el único candidato y se estrenó el voto telemático, y del 12,5 % en la convocatoria previa, en la que se enfrentaron López y Juan Viaño.

Proclamación definitiva de la rectora electa el 23 de marzo

Hoy, una vez se cierre el plazo de votación a las 18 horas y se complete el escrutinio, los resultados podrán consultarse en la página web de la USC, previsiblemente sobre las 18.30 horas. Tras un plazo para presentar recursos ante la Comisión Electoral Central, la proclamación definitiva de la rectora electa tendrá lugar el 23 de marzo.