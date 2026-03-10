Empresas y entidades gallegas podrán optar a ayudas de la Xunta para el Xacobeo 2027: hasta 25.000 euros por proyecto

«Implicar o conxunto da sociedade galega neste grande evento que se converterá nun foco de proxección da Comunidade galega a nivel internacional a través de iniciativas que promovan a riqueza cultural, natural e humana do Camiño de Santiago». Con esta intención, el Consello da Xunta activó este lunes una nueva edición de ‘O teu Xacobeo’, dotado con tres millones de euros, para sumar a las empresas, entidades y ciudadanía en la celebración y diseño del programa de eventos y actos del próximo Xacobeo 2027.

Con esta nueva convocatoria, «a Xunta reafirma o seu compromiso coa preparación do Xacobeo 2027 como un proxecto colectivo de país, baseado na colaboración público-privada, na participación social e na consolidación dun modelo de desenvolvemento sustentable que transcenda a propia celebración do Ano Santo», indicaron desde el Gobierno gallego.

De esta forma, añadieron, la programación «non só contarán actos de gran dimensión, senón tamén aqueloutros promovidos desde o territorio, con protagonistas locais que fomenten os valores xacobeos universais da solidariedade, a hospitalidade e a tolerancia, poñendo en valor recursos turísticos estratéxicos como a natureza, o patrimonio e a gastronomía».

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de tres millones, distribuidos en dos líneas diferenciadas: una para personas autónomas y pequeñas y medianas empresas, con una dotación de dos millones; y otra para entidades sin ánimo de lucro, con un millón. Las ayudas podrán ser de hasta el 60 % del presupuesto subvencionable en el caso de entidades privadas y hasta el 80 % en el de entidades sin ánimo de lucro, con un límite de 25.000 euros por proyecto.

Dinamización del Camino

De esta manera, podrán presentarse iniciativas en los ámbitos artístico, patrimonial y de pensamiento, deportivo y social, siempre que contribuyan a la dinamización de los Caminos de Santiago, al desarrollo del rural, a la inclusión y a la accesibilidad, y que incorporen criterios de calidad, igualdad y respeto por el ambiente. Además, se valorará especialmente la itinerancia de las propuestas, la participación ciudadana, la utilización de la lengua gallega y la incorporación de acciones de comunicación y difusión a través de canales digitales.

Plazos

En este contexto, las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Xunta. Así, los proyectos que se subvencionen deberán ejecutarse y justificarse desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026, en el caso de la primera anualidad, y desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2027, en la segunda