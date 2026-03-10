Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas y entidades gallegas podrán optar a ayudas de la Xunta para el Xacobeo 2027: hasta 25.000 euros por proyecto

La convocatoria 'O teu Xacobeo', dotada con tres millones de euros, también busca implicar a la ciudadanía en la celebración del Año Santo

Se valorará especialmente la itinerancia de las propuestas

Un grupo de peregrinos durante un tramo del Camino de Santiago.

Un grupo de peregrinos durante un tramo del Camino de Santiago. / Jesús Prieto

Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

«Implicar o conxunto da sociedade galega neste grande evento que se converterá nun foco de proxección da Comunidade galega a nivel internacional a través de iniciativas que promovan a riqueza cultural, natural e humana do Camiño de Santiago». Con esta intención, el Consello da Xunta activó este lunes una nueva edición de ‘O teu Xacobeo’, dotado con tres millones de euros, para sumar a las empresas, entidades y ciudadanía en la celebración y diseño del programa de eventos y actos del próximo Xacobeo 2027.

Con esta nueva convocatoria, «a Xunta reafirma o seu compromiso coa preparación do Xacobeo 2027 como un proxecto colectivo de país, baseado na colaboración público-privada, na participación social e na consolidación dun modelo de desenvolvemento sustentable que transcenda a propia celebración do Ano Santo», indicaron desde el Gobierno gallego.

De esta forma, añadieron, la programación «non só contarán actos de gran dimensión, senón tamén aqueloutros promovidos desde o territorio, con protagonistas locais que fomenten os valores xacobeos universais da solidariedade, a hospitalidade e a tolerancia, poñendo en valor recursos turísticos estratéxicos como a natureza, o patrimonio e a gastronomía».

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de tres millones, distribuidos en dos líneas diferenciadas: una para personas autónomas y pequeñas y medianas empresas, con una dotación de dos millones; y otra para entidades sin ánimo de lucro, con un millón. Las ayudas podrán ser de hasta el 60 % del presupuesto subvencionable en el caso de entidades privadas y hasta el 80 % en el de entidades sin ánimo de lucro, con un límite de 25.000 euros por proyecto.

Dinamización del Camino

De esta manera, podrán presentarse iniciativas en los ámbitos artístico, patrimonial y de pensamiento, deportivo y social, siempre que contribuyan a la dinamización de los Caminos de Santiago, al desarrollo del rural, a la inclusión y a la accesibilidad, y que incorporen criterios de calidad, igualdad y respeto por el ambiente. Además, se valorará especialmente la itinerancia de las propuestas, la participación ciudadana, la utilización de la lengua gallega y la incorporación de acciones de comunicación y difusión a través de canales digitales.

Plazos

En este contexto, las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Xunta. Así, los proyectos que se subvencionen deberán ejecutarse y justificarse desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026, en el caso de la primera anualidad, y desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2027, en la segunda

