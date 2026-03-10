Dos empresas de Santiago disparan su internacionalización con 'Galicia Avanza'

Dos empresas de Santiago han mejorado su internacionalización gracias al programa 'Galicia Avanza', impulsado por la Xunta y el Parque Tecnológico de Galicia (Tecnópole).

El programa, que se puso en marcha en 2022, acaba de finalizar su cuarta edición, en la que han participado 30 pymes innovadoras o con base tecnológica de la comunidad gallega. De ellas, dos están instaladas en Compostela. Son las siguientes.

Macrotest

Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software y transformación digital, la firma tecnológica Macrotest es una de las empresas compostelanas beneficiadas con el programa 'Galicia Avanza'. Si bien su sede principal está en Santiago, la firma cuenta con otros centros de trabajo en Madrid, Barcelona o Tenerife.

Esta empresa ya cuenta con experiencia exportadora, que representa un 75% de su facturación global. Sus soluciones llegan a países de Latinoamérica como Argentina, Uruguay, Chile, República Dominicana y Perú; además de EEUU, Francia y Reino Unido.

Con 'Galicia Avanza' trabajaron en la obtención de certificados internacionales, la participación en ferias y encuentros sectoriales en EEUU y la apertura de una oficina comercial en Miami.

Bodegas Lodeiros

La bodega familiar centenaria Lodeiros, conocida por sus vermuts artesanales gallegos o sus vinos de autor, es la otra empresa compostelana beneficiada con el programa. Fundada en 1910, combina la tradición con el desarrollo de bebidas contemporáneas y diferenciadoras. Sin aditivos artificiales, también tiene productos sin azúcares añadidos. Es conocida además por su compromiso con la sustentabilidad, el no uso de plásticos, la utilización de vidrio reciclado y el apoyo a iniciativas ecológicas en el territorio gallego.

En la actualidad, Lodeiros se encuentra en una fase de consolidación en el mercado nacional y de apertura en el internacional, a donde ya exportada a Portugal y República Dominicana. Gracias a 'Galicia Avanza', sus productos llegarán a mercados gourmet de Alemania, Reino Unido, Suíza, Países Bajos, Latinoamérica -especialmente en México-, y EEUU.

Además del estudio de mercado en los países de expansión, durante el programa se presentaron sus vinos y vermús en los principales concursos internacionales. En este sentido, cabe resaltar que Lodeiros se alzó con tres medallas de plata en el International Wine Challenge (IWC), uno de los concursos de vinos más prestigiosos y grandes del mundo a principios de este año.

Se mejoró además su comunicación, el catálogo y la elaboración de un vídeo corporativo más eficaz. Finalmente, también se impulsó su participación en ferias y en eventos del exterior, junto a otras acciones para reforzar la expansión de la firma.

En qué consiste 'Galicia Avanza'

Durante los diez meses de duración del programa, se trabajó la salida al exterior de las empresas y también su consolidación internacional, abriendo nuevos mercados y accediendo a nuevos segmentos de clientes.

La mejora de la estrategia comercial internacional, la protección de las marcas y diseños industriales o intelectuales y la detección de posibles colaboraciones fueron otros ejes trabajados con el programa 'Galicia Avanza'.