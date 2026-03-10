Un estudio del IDIS abre la vía a nuevos tratamientos para los trastornos óseos

El grupo de Patología Musculoesquelética del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago que lidera Rodolfo Gómez ha llevado a cabo una investigación sobre el impacto que la colchicina, un fármaco que ya está siendo utilizado para prevenir y tratar brotes agudos de gota, podría tener en su aplicación a trastornos óseos como la osteoporosis, en los que la alteración del equilibrio osteoblasto-adipocito contribuye a la enfermedad, mientras que por el contrario ninguna terapia se dirige directamente a la adiposidad ósea.

«La colchicina ya se usa diariamente en miles de pacientes con gota y su perfil de seguridad, a dosis bajas, es bueno», tal y como apunta Rodolfo Gómez, investigador principal y uno de los coordinadores de este estudio, quien añade que «nuestros resultados sugieren que podría convertirse en una herramienta sencilla y barata para combatir la adiposidad medular y mejorar la salud ósea en poblaciones de riesgo”.

Estudio publicado en 'Pharmaceutics'

Publicado en la revista Pharmaceutics bajo el título Colchicine Suppresses Adipogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells: Implications for Bone Adiposity Control, este trabajo ha demostrado que la colchicina altera el metabolismo de los microtúbulos y la diferenciación de las células madre mesenquimales a osteoblasto o adipocito.

«Las concentraciones terapéuticas clínicas de colchicina inhibieron significativamente la adipogénesis, incluso después de una estimulación única y transitoria», según se apunta en el proyecto investigador, que además concluye que ese efecto antiadipogénico «implica una alteración de la homeostasis microtubular, lo que sugiere que el control del ensamblaje de microtúbulos podría ser una herramienta para regular el equilibrio osteoblasto-adipocito», según asegura Rodolfo Gómez.

Generación de tejido óseo

Entre las grandes novedades que aporta este trabajo, destaca el hecho de que por primera vez se ha visto que la colchicina, a concentraciones terapéuticas reales, consigue bloquear la diferenciación adipogénica; es decir, la formación de células grasas, de las células madre mesenquimales, promoviendo su compromiso hacia el linaje osteoblástico o, lo que es lo mismo, la formación de hueso.

De esta forma, el estudio llevado a cabo desde Santiago por el grupo de Patología Musculoesquelética del IDIS ha revelado por primera vez que la colchicina es capaz de suprimir la formación de grasa en el interior del hueso y favorecer la generación de tejido óseo nuevo.

Además, y aunque en este caso se trata de observaciones derivadas de un modelo in vitro que requieren de una confirmación en sistemas preclínicos relevantes, las mismas respaldan la investigación de aquellas estrategias que se basen en la colchicina para contrarrestar el exceso de adiposidad ósea en diferentes tipos de trastornos óseos, como es el caso de la osteoporosis.