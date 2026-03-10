Incendio en un bajo ‘okupado’ de la rúa Algalia de Abaixo: la columna de humo, visible en todo Santiago

Un incendio declarado en la tarde de este martes en el casco histórico de Santiago ha movilizado a los servicios de emergencia tras originarse en un bajo situado en el número 3 de la rúa Algalia de Abaixo. El fuego se detectó alrededor de las 18.00 horas, momento en el que comenzaron a recibirse avisos alertando de la presencia de humo en la zona. Según han indicado los bomberos, el incendio se habría iniciado en el bajo del edificio, una propiedad que, según las primeras informaciones, podría estar ocupada.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios de Santiago, que continúan trabajando en la zona para controlar y extinguir completamente las llamas. También se movilizaron agentes de la Policía Local de Santiago, que se encargan de asegurar el perímetro y facilitar las labores de los equipos de emergencia. Además, al lugar también ha acudido una ambulancia de los servicios de emergencias 061.

La intensidad del incendio generó una importante columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Vecinos de varios barrios alertaron de la presencia del humo, que pudo verse incluso desde zonas alejadas del casco histórico como O Restollal, además de otros puntos elevados de la capital gallega. Por el momento no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre el alcance de los daños materiales. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen del incendio, mientras los equipos de emergencia continúan desarrollando tareas de extinción, ventilación y revisión en el inmueble afectado.

Noticias relacionadas

El suceso ha generado expectación entre los vecinos de la zona, un área muy transitada del casco histórico compostelano, donde esta tarde se concentraron varios curiosos mientras los servicios de emergencia trabajaban en la intervención. Se espera que a lo largo de la tarde los servicios municipales puedan aportar más información sobre las causas del fuego y la situación del inmueble afectado.