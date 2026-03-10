El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro

Fuerte subida del precio de la gasolina este martes en Santiago. Si ayer lunes el diésel más caro de la ciudad se situaba en los 1,845 euros el litro, provocando que llenar el depósito superara los 100, hoy el litro de gasoil se dispara más de 15 céntimos y rompe la barrera de los 2 euros en varios surtidores de la capital de Galicia. Unos precios que no se veían en las gasolineras de Compostela desde los peores momentos que generó la crisis del conflicto que todavía mantiene abierto Rusia contra Ucrania, y que se ven impulsados los últimos días por la incertidumbre que genera en los mercados el estallido de la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz por el régimen de los ayatolás.

Con este panorama, el barril de Brent llegaba este lunes a superar los 100 dólares en algunos momentos del día tras los ataques del domingo a depósitos de almacenamiento y refinerías de gasolina en Teherán, obligando al presidente Donald Trump a última hora de ayer -debido al descontento de sus votantes- a afirmar que la guerra contra Irán "acabará pronto", lo que hizo que el valor del petróleo bajara casi al instante de los 98 dólares a 89. Pese a ello, hoy algunos surtidores de Santiago han experimentado grandes subidas y tras consultar un día más la página de comparador de precios Komparing.com, desde EL CORREO GALLEGO os mostramos cuáles son las gasolineras más caras y más baratas para repostar este martes en la ciudad.

Los precios del litro de diésel pueden variar hasta más de 30 céntimos este martes en Santiago dependiendo de la gasolinera que escojamos para repostar / Cedida

Los surtidores más caros en Santiago

En el tercer puesto de los surtidores más caros para llenar el depósito hoy en Santiago, se sitúa la gasolinera Repsol de la avenida Cruceiro da Coruña con un precio de 1,879 euros litro para el diésel y 1,719 euros para la gasolina, lo que supone una subida de apenas 3 céntimos con respecto al día de ayer.

La segunda gasolinera de lista donde este martes cuesta más repostar es la que la compañía Valcerce tiene en la vía Pasteur, en el polígono del Tambre. En este establecimiento el valor del litro de gasoil ha pasado de los 1,809 euros de este lunes, a los 2.049 euros de hoy, lo que supone una subida de más de 20 céntimos en tan solo 24 horas. También la gasolina experimenta una fuerte subida en Valcarce, pasando de los 1,669 euros el litro de ayer a los 1,809 euros de litro de hoy.

Y como los surtidores más caros para echar gasolina este martes en Compostela, encontramos los de la gasolinera Staroil que se ubica en MercaGalicia, también en el polígono del Tambre. Todos aquellos que reposten diésel en ella deberán abonar hoy 2.069 euros por el litro de diésel, situándola como la más cuarta más cara de toda la provincia de A Coruña para este combustible, mientras que los que echen gasolina, deberán pagar 1,929 euros el litro.

La gasolinera Staroil de que se ubica en Mercagalicia en una imagen de archivo, la más cara este martes en Santiago / Maps

Las alternativas más baratas

Con estas fuertes subidas del precio del los carburantes, los conductores compostelanos buscan desde hace días las alternativas más baratas para poder ahorrar unos euros a la hora de llenar el depósito. Si hoy tienes que echar gasolina en Santiago, ten en cuenta los siguientes surtidores.

La tercera gasolinera más barata hoy en la capital gallega es la que GVoil tiene en O Castiñeiriño. La empresa low cost de carburantes tiene hoy un precio de 1,789 euros el litro para el diésel y 1,619 euros para la gasolina.

La gasolinera Petroprix de la rúa Amio, una de las dos más baratas para repostar este martes en Santiago / Maps

En el segundo y primer puesto de los establecimientos más económicos este martes en Santiago encontramos las gasolineras Plenergy de las rúas Polonia, País Vasco y Nobel, y la que Petroprix tiene en la rúa Amio. En ambas compañías el valor del litro de gasoil asciende a 1.699 euros y el de la gasolina a 1,589 euros.