Un proxecto da USC revoluciona a acuicultura: utiliza a IA para detectar enfermidades no rodaballo e o linguado
A Universidad Politécnica de Madrid e a empresa Insuiña colaboran no desenvolvemento dun sistema de monitorización para identificar anomalías antes de que se convertan en brotes epidémicos
L.R.
Un grupo de investigación da USC participa nun proxecto pioneiro que revoluciona a acuicultura española. Trátase de SIRENA que permite detectar anomalías e enfermidades en especies de alto valor como o rodaballo e o linguado antes de que se convertan en brotes epidémicos, mellorando a rendibilidade e sustentabilidade do sector.
No proxecto, que foi distinguido na convocatoria de axudas á transferencia da Cátedra AgroBank, participa o grupo de investigación da Facultade de Veterinaria da USC Gapavet (Anatomía Patolóxica Veterinaria), coa responsable, Maribel Quiroga, e os investigadores Roberto Bermúdez e Xoel Souto, xunto á Universidad Politécnica de Madrid e a empresa Insuiña. A partir dun modelo preliminar que xa ofreceu resultados prometedores, exponse desenvolver un sistema de monitorización que integre cámaras, análises de datos e algoritmos de aprendizaxe automática para identificar patróns anómalos antes de que se convertan en brotes epidémicos. A solución validarase en planta, fabricarase un prototipo precomercial e elaborarase un plan de explotación que contemple formación, mantemento, escalado e protección industrial da solución.
O proxecto alíñase cos principios de economía circular e produción intelixente promovidos polo Pacto Verde Europeo e a Axenda 2030, contribuíndo aos obxectivos de sustentabilidade do sector agroalimentario.
Ademais, a transferencia desta tecnoloxía xerará novas oportunidades de emprego cualificado en áreas como analítica de datos, IA aplicada e enxeñería de sistemas, e fomentará a colaboración entre academia e empresas, impulsando a cultura de innovación e dixitalización na acuicultura española.
