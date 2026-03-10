Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un proxecto da USC revoluciona a acuicultura: utiliza a IA para detectar enfermidades no rodaballo e o linguado

A Universidad Politécnica de Madrid e a empresa Insuiña colaboran no desenvolvemento dun sistema de monitorización para identificar anomalías antes de que se convertan en brotes epidémicos

Maribel Quiroga, Xoel Souto e Roberto Bermúdez, membros do grupo de investigación da Facultade de Veterinaria da USC Gapavet (Anatomía Patolóxica Veterinaria).

Maribel Quiroga, Xoel Souto e Roberto Bermúdez, membros do grupo de investigación da Facultade de Veterinaria da USC Gapavet (Anatomía Patolóxica Veterinaria). / USC

L.R.

Santiago

Un grupo de investigación da USC participa nun proxecto pioneiro que revoluciona a acuicultura española. Trátase de SIRENA que permite detectar anomalías e enfermidades en especies de alto valor como o rodaballo e o linguado antes de que se convertan en brotes epidémicos, mellorando a rendibilidade e sustentabilidade do sector.

No proxecto, que foi distinguido na convocatoria de axudas á transferencia da Cátedra AgroBank, participa o grupo de investigación da Facultade de Veterinaria da USC Gapavet (Anatomía Patolóxica Veterinaria), coa responsable, Maribel Quiroga, e os investigadores Roberto Bermúdez e Xoel Souto, xunto á Universidad Politécnica de Madrid e a empresa Insuiña. A partir dun modelo preliminar que xa ofreceu resultados prometedores, exponse desenvolver un sistema de monitorización que integre cámaras, análises de datos e algoritmos de aprendizaxe automática para identificar patróns anómalos antes de que se convertan en brotes epidémicos. A solución validarase en planta, fabricarase un prototipo precomercial e elaborarase un plan de explotación que contemple formación, mantemento, escalado e protección industrial da solución.

O proxecto alíñase cos principios de economía circular e produción intelixente promovidos polo Pacto Verde Europeo e a Axenda 2030, contribuíndo aos obxectivos de sustentabilidade do sector agroalimentario.

Ademais, a transferencia desta tecnoloxía xerará novas oportunidades de emprego cualificado en áreas como analítica de datos, IA aplicada e enxeñería de sistemas, e fomentará a colaboración entre academia e empresas, impulsando a cultura de innovación e dixitalización na acuicultura española.

