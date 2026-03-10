La USC elige este miércoles a la primera rectora de su historia

Rosa Crujeiras y Maite Flores afrontaron este lunes el último día de campaña, en el que intentaron convencer a la comunidad universitaria antes de la votación de este miércoles 11 de marzo que decidirá quién se convertirá en la primera rectora en los más de 500 años de historia de la Universidade de Santiago (USC).

Tras una primera vuelta en la que Crujeiras partió con ventaja —con un 41 % del voto ponderado frente a algo más del 22 % de Flores—, la campaña se ha intensificado en las últimas semanas con actos, encuentros con distintos colectivos universitarios y debates públicos en los que ambas candidatas han confrontado sus modelos de universidad y sus propuestas para el futuro de la institución.

Ayer, Crujeiras tuvo una intensa agenda de encuentros en distintas facultades de la USC. Estuvo en Filoloxía, Ciencias da Comunicación, Medicina y Física.

Rosa Crujeiras, junto a miembros de su equipo, en Filoloxía / CEDIDA

Por su parte, Flores dedicó la jornada a atender las últimas entrevistas y haciendo «chamadas pendentes» desde la sede del Pavillón Estudiantil, tras haber trasladado al inicio de esta segunda campaña su ubicación, que antes estaba en un local de la Facultade de Medicina. Se trata del local que ocupó María José López Couso durante la primera vuelta de las elecciones. A lo largo de la mañana, visitó Dereito y Matemáticas para repartir flyers con propuestas dirigidas al estudiantado, una iniciativa que los miembros de su equipo replicaron en otros puntos del Campus Sur.

Maite Flores repartió folletos con propuestas para el estudiantado. | CEDIDA

Acto institucional

Ambas candidatas también participaron en el acto institucional del Día Internacional de la Mujer (8M) organizado por la USC , que tuvo lugar en el Salón Nobre de Fonseca.

Hoy se celebra la jornada de reflexión previa a la votación. Crujeiras estará en el Pío XII realizando un taller de probabilidad dentro de las acciones Unha cientifica en cada cole, una iniciativa llevaba a cabo por el Concello de Santiago y la USC, mientras que Flores se tomará la jornada para «estar coa familia e tomar algo con algúns integrantes do equipo».

Votación definitiva: mañana de 9 a 18 h. por vía electrónica

La votación definitiva para elegir a la rectora de la Universidade de Santiago se desarrollará de forma electrónica y, como en la primera ronda, la comunidad universitaria podrá emitir su voto desde las 09.00 hasta las 18.00 horas conectándose a través de la plataforma habilitada por la institución académica con sus credenciales institucionales.

Noticias relacionadas

Una vez cerrado el plazo de votación y completado el escrutinio, los resultados se podrán consultar alrededor de las 18.30 horas, poniendo punto y final a un largo proceso y marcando el momento en que se conocerá a la primera mujer que dirigirá una universidad gallega. La proclamación definitiva de la rectora electa tendrá lugar el 23 de marzo.