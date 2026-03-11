"Ni las 18 muertas al día en España por cáncer de mama, ni yo, ni las que están enfermas y no lo saben tenemos tiempo"

Satisfecha por la repercusión que la entrega simbólica a Sanidad de más de 55.000 firmas solicitando el adelanto del cribado del cáncer de mama a partir de los 40 años y a la espera de una cita con el ministerio para que pueda exponer en persona lo que reclama, la compostelana María Varela subraya en declaraciones a EL CORREO GALLEGO desde Madrid que "nosotras no tenemos tiempo". De ahí que se lanzara a depositar en el registro las adhesiones que ha conseguido a través de la campaña de change.org/MamografiasALos40, en un intento de llamar la atención sobre el hecho de que "en España mueren al día 18 mujeres por cáncer de mama, y ni ellas, ni yo, ni las que están enfermas y no lo saben, podemos esperar".

Admite que los nervios con los que afrontaba la víspera esta jornada de hoy tan especial para ella también afloraron al verbalizar su caso porque "al final todo esto te remueve y te lleva al punto de partida, cuando se produjo el diagnóstico, el ingreso y todo lo que vino después", y lo resume en que ha sido un momento "muy emotivo, en el que me he sentido muy bien arropada por el resto de mis compañeras", entre ellas la también gallega Esther Taboada, que la ha acompañado desde Santiago, y que tuvo que afrontar dos tumores mamarios, uno a los 31 años y otro a los 44.

María Varela, en el registro de Sanidad antes de depositar las firmas recogidas en su campaña de Change.org. / Cedida

Y más allá de su historia personal, de las razones que le llevaron a impulsar esta campaña en noviembre pasado, coincidiendo con el día de su cumpleaños, María Varela recalca que su iniciativa sigue abierta para que la gente continúe adhiriéndose a una iniciativa que considera "absolutamente urgente y necesario para salvar vidas", y que en apenas un día ha pasado de casi 57.000 firmas a cerca de 70.000, por lo que está muy agradecida.

Mamografías en Galicia

Y es que, como esta compostelana afincada en A Baña señala, desde la Xunta "se dijo hace tres años que se iba a adelantar el cribado de cáncer de mama a los 45 años, con lo cual nosotras no lo sabemos, pero seguro que hay números que apuntan a que la enfermedad aparece más pronto", e incide en que "si yo me hubiera hecho una mamografía a los 40 años, yo ahora mismo estaría por lo menos con un tratamiento que igual evitaba que tuviera que convivir toda la vida con la enfermedad". Consciente también de que "si yo hubiera tenido otro tipo de cáncer, hoy no estaría aquí", invita a las autoridades autonómicas a plantearse esa reducción hasta los 40 años.

De momento, y a pocas horas de tomar el tren de regreso a Galicia, recuerda que este jueves tiene también una cita importante, ya que "toca revisión con el oncólogo", y después continuará con una campaña que espera continúe creciendo para "tener una voz cada vez más potente y que se nos escuche".