Abal denuncia a «deixadez» de Raxoi co patrimonio escultórico de Santiago

A socialista sinala que o exemplo máis evidente desta situación é o conxunto escultórico de Leopoldo Nóvoa en Bonaval

Conxunto escultórico de Leopoldo Nóvoa en Bonaval

Conxunto escultórico de Leopoldo Nóvoa en Bonaval / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A concelleira do PSOE, Marta Abal, denunciou a «deixadez» do goberno bipartito do BNG e Compostela Aberta co patrimonio escultórico da cidade e reclamou unha actuación inmediata para garantir a súa conservación e posta en valor.

Conxunto escultórico en Bonaval

Abal sinalou que o exemplo máis evidente desta situación é o conxunto escultórico de Leopoldo Nóvoa en Bonaval, que «leva xa demasiado tempo con pintadas, nun estado impropio dunha cidade que presume de patrimonio e de cultura, sen que o goberno municipal fixese nada para a súa limpeza e restauración».

Abal subliñou que «coidar do patrimonio escultórico é coidar Compostela», porque supón «respectar a súa memoria, protexer a súa identidade e conservar aquilo que tamén explica quen somos como cidade».

