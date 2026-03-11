Abal denuncia a «deixadez» de Raxoi co patrimonio escultórico de Santiago
A socialista sinala que o exemplo máis evidente desta situación é o conxunto escultórico de Leopoldo Nóvoa en Bonaval
Santiago
A concelleira do PSOE, Marta Abal, denunciou a «deixadez» do goberno bipartito do BNG e Compostela Aberta co patrimonio escultórico da cidade e reclamou unha actuación inmediata para garantir a súa conservación e posta en valor.
Conxunto escultórico en Bonaval
Abal sinalou que o exemplo máis evidente desta situación é o conxunto escultórico de Leopoldo Nóvoa en Bonaval, que «leva xa demasiado tempo con pintadas, nun estado impropio dunha cidade que presume de patrimonio e de cultura, sen que o goberno municipal fixese nada para a súa limpeza e restauración».
Abal subliñou que «coidar do patrimonio escultórico é coidar Compostela», porque supón «respectar a súa memoria, protexer a súa identidade e conservar aquilo que tamén explica quen somos como cidade».
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas