Un BMW X5 con el acelerador bloqueado impacta con otro coche y lo vuelca en el parking del CHUS
Al conductor se le quedó trabado el zapato en el pedal y perdió el control del vehículo cuando efectuaba una maniobra de marcha atrás
Mañana accidentada en el parking del CHUS en Santiago. Un coche que se encontraba estacionado en la vía que transcurre por detrás del edificio del Gil Casares, ha terminado volcado sobre la acera después de recibir el impacto de un BMW X5 mientras su conductor realizaba una maniobra de marcha atrás.
Uno de los testigos presenciales del siniestro explica a EL CORREO GALLEGO que todo ha ocurrido pasadas las 10:15 horas de este miércoles, cuando a el hombre que iba al volante del coche de la marca alemana se le ha quedado trabado el acelerador: "El conductor era una persona mayor y se le quedó enganchado el zapato con el pedal", explica.
Una situación que se ha dado cuando el veterano conductor iniciaba una maniobra de marcha atrás en un coche de caja de cambios automática, por lo que tal y como señala este testigo, "el BMW salió disparado y golpeó al otro coche, levantándolo y volcándolo sobre la acera".
Tan solo daños materiales
Pese a la espectacularidad de las imágenes de este accidente, por suerte no hay que lamentar daños personales. Tras un impacto que ha sido de una fuerza considerable, el conductor del BMW ha salido ileso y por suerte, en el momento del siniestro, nadie pasaba por el punto donde el otro coche involucrado ha quedado volcado de lado.
