Alivio entre o persoal dos CSC de Santiago pola nova concesión e o pago das nóminas

Os traballadores sinalan que se manterán alerta para que se cumpran os compromisos

Centro sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo

Centro sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo / Jesús Prieto

Manu López

Manu López

Santiago

A adxudicación do lote principal do servizo de centros socioculturais, de dinamización e mediación, foi recibida con «alivio» polo persoal ante a «incerteza» que podía implicar ter que iniciar unha nova licitación, segundo explica a este diario a delegada sindical da CIG, Carme Iglesias.

Non se chegou a ese punto, xa que Raxoi aprobou o luns en Xunta de Goberno poñer este lote en mans da empresa Os Ventos, a segunda no concurso, despois da renuncia de Eulen. Aínda que os traballadores consultaron a posibilidade de axilizar os trámites, a previsión é que os CSC retomen a normalidade a finais deste mes ou principios de abril.

O Concello asume o pago das nóminas

A noticia vén acompañada ademais do compromiso de pago das nóminas, que os traballadores levaban sen percibir desde outubro debido aos problemas económicos de Serviplus, a anterior concesionaria. O Concello viña realizando unha retención de facturas á empresa como garantía de pago e negociou unha cesión da débeda para que sexa o propio goberno local con ese diñeiro retido quen efectúe os pagos.

Iglesias estima que, se todo vai segundo o previsto, «máis ou menos nun mes poderían empezar a realizar os pagos». A situación actual «beneficia a todo mundo», explica, xa que «permite restablecer o servizo e nós poderemos cobrar nun prazo breve de tempo».

Dúbidas sobre a empresa

Non obstante, o persoal indica que se manterá alerta para que se cumpran os compromisos. «Todo o mundo coñecemos a Os Ventos, a ver como veñen», subliña Iglesias que agarda que non haxa «conflitos» e indica que ata agora nas conversas que tiveron a adxudicataria amosou «boa vontade».

Con respecto á baixa puntuación que colleitou a firma na súa oferta inicial e que sementou dúbidas sobre a súa capacidade de prestar o servizo, a representante sindical, apunta que «non tiñan pensado presentarse, foi unha decisión tomada o último día de prazo. Cubriron o mínimo para que non os excluíran e non contaban con gañar o concurso».

