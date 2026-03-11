El facultativo del CHUS Abalo Lojo, nuevo presidente de los oftalmólogos gallegos

El facultativo del Servicio de Oftalmología del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza José Manuel Abalo Lojo acaba de ser nombrado presidente de la Sociedad Gallega de Oftalmología.

Un nombramiento que se hizo efectivo durante la 52ª reunión de este organismo celebrada el viernes pasado, en la que se renovó su junta directiva.

Clasificador internacional de paralímpicos

Abalo Lojo también es secretario general de la Sociedad Española de Cirugía Oculoplástica y clasificador internacional del Comité Paralímpico Internacional, así como de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos.

Con el especialista del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) al frente, también forman parte de la junta directiva María Dolores Álvarez como vicepresidenta, María Inés Pérez como secretaria general, Enrique Dios como vicesecretario y Andrés Suárez como tesorero. Con ellos, actuarán como vocales María del Rosario Touriño, Grethel Rivas, Belén Aurora Fente, Francisco Javier Bóveda, María Varela, Nuria Olivier y Paula Vázquez.

Reconocimiento a la labor de sus antecesores

El oftalmólogo de Santiago José Manuel Abalo Lojo quiso agradecer la designación al conjunto de miembros de la sociedad, así como el trabajo realizado por los componentes de la anterior directiva y mostró su deseo de continuar con la buena gestión de la entidad para poder seguir compartiendo conocimientos, experiencias y avances en el campo de la oftalmología.