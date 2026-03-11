Relevo
El facultativo del CHUS Abalo Lojo, nuevo presidente de los oftalmólogos gallegos
Se compromete a trabajar para seguir compartiendo conocimientos y avances en oftalmología
Redacción
El facultativo del Servicio de Oftalmología del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza José Manuel Abalo Lojo acaba de ser nombrado presidente de la Sociedad Gallega de Oftalmología.
Un nombramiento que se hizo efectivo durante la 52ª reunión de este organismo celebrada el viernes pasado, en la que se renovó su junta directiva.
Clasificador internacional de paralímpicos
Abalo Lojo también es secretario general de la Sociedad Española de Cirugía Oculoplástica y clasificador internacional del Comité Paralímpico Internacional, así como de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos.
Con el especialista del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) al frente, también forman parte de la junta directiva María Dolores Álvarez como vicepresidenta, María Inés Pérez como secretaria general, Enrique Dios como vicesecretario y Andrés Suárez como tesorero. Con ellos, actuarán como vocales María del Rosario Touriño, Grethel Rivas, Belén Aurora Fente, Francisco Javier Bóveda, María Varela, Nuria Olivier y Paula Vázquez.
Reconocimiento a la labor de sus antecesores
El oftalmólogo de Santiago José Manuel Abalo Lojo quiso agradecer la designación al conjunto de miembros de la sociedad, así como el trabajo realizado por los componentes de la anterior directiva y mostró su deseo de continuar con la buena gestión de la entidad para poder seguir compartiendo conocimientos, experiencias y avances en el campo de la oftalmología.
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas