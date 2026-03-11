Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día del Padre 2026: ¿Es festivo el próximo jueves 19 de marzo en Santiago?

El Gobierno gallego ha elegido el 19 de marzo como festivo autonómico, junto con el 24 de junio y el 25 de julio, para el año 2026

Día del Padre 2026: ¿Es festivo el próximo jueves 19 de marzo en Santiago?

Día del Padre 2026: ¿Es festivo el próximo jueves 19 de marzo en Santiago? / Pexels

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Santiago

Queda poco más de una semana para el Día del Padre, que cada año tiene lugar el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José. Este 2026, el Día del Padre cae a jueves, lo que ha despertado dudas entre muchos compostelanos sobre si será festivo o laborable en Santiago.

En caso de que sí lo sea, aquellos que no trabajen el fin de semana y puedan cogerse el viernes libre en su trabajo, podrán hacer puente y disfrutar de cuatro días libres antes de volver a la rutina el lunes 16 de marzo.

Para alegría de todos los que sí puedan arreglar en sus trabajos, este 2026 el 19 de marzo sí será festivo en Santiago.

Festivo autonómico en Galicia

Pero no solo en la capital gallega. Y es que este año, la Xunta de Galicia ha elegido la festividad de San José y el Día del Padre como festivo autonómico. De esta forma, el 19 de marzo se suma a otras dos fechas señaladas: el 24 de junio (San Xoán) y el 25 de julio (Día de Galicia y festividad de Santiago Apóstol).

Estos han sido los tres días seleccionados por el Gobierno gallego como festivos autonómicos. De ellas, tan solo se repite el del 25 de julio, los otros dos han variado con respecto a los elegidos en 2025.

Qué ocurre en el resto de España

Además de en Galicia, el Día del Padre también será festivo en la Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y en el País Vasco.

Para el resto de comunidades, el 19 de marzo será un día laborable más, al no ser festivo nacional ni ser elegido como autonómico.

