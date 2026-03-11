La edad media de los compradores de vivienda en Santiago se eleva a 46 años: el 4,4% son extranjeros

El precio de la vivienda en Santiago continúa al alza mientras el peso de los compradores jóvenes se mantiene en mínimos. Así se desprende del último informe del Portal Estadístico del Notariado con datos de 2025.

Según el documento, se realizaron 712 operaciones y el precio medio por metro cuadrado en la capital gallega se sitúa en 1.799 euros, con un importe medio por vivienda de 217.803 euros y una superficie media de 121 metros cuadrados. En términos interanuales, el precio de la vivienda en Santiago aumentó un 2,03 %, consolidando la tendencia de encarecimiento registrada en los últimos años.

La mayor parte de las operaciones corresponde a vivienda usada. En concreto, el 98,74 % de las compraventas fueron de segunda mano, mientras que el 80,2% de los inmuebles adquiridos fueron pisos.

Edades

El perfil de edad de los compradores también ha cambiado en la última década. La edad mediana ha pasado de 41 años en 2016 a 46 en 2025, según los datos del Notariado. Actualmente, el grupo más numeroso es el de 41 a 50 años (29,24 %), seguido por el de 31 a 40 años (24,14 %) y el de 51 a 60 años (23,15 %).

Por detrás se sitúan los compradores de 61 a 70 años (10,96 %) y los mayores de 70 (7,53 %). Además, solo el 4,98 % de las operaciones fueron realizadas por menores de 31 años.

Compradores extranjeros

Los datos del Portal Estadístico del Notariado revelan, además, que los compradores extranjeros representan el 4,42 % de las compraventas de vivienda en Santiago. Entre ellos predominan los ciudadanos alemanes, italianos, franceses y portugueses, mientras que los residentes de nacionalidad china completan el grupo de las cinco nacionalidades más presentes en el mercado local. Todas las adquisiciones fueron realizadas por residentes extranjeros.

Comparativa

En el conjunto de las siete ciudades gallegas, Ferrol encabeza el peso de compradores internacionales, con un 8,81 por ciento de las operaciones en la ciudad, seguida de Lugo (6,44 %) y Vigo (6,32 por ciento). Tras ellas se sitúan Ourense (5,83 %), Santiago (4,42 %) y Pontevedra (4,17 %), mientras que A Coruña cierra la clasificación, con un 3,7 % de las transacciones firmadas por compradores extranjeros.

Inversores extranjeros ponen el foco en el casco histórico de Santiago

Grupos de inversores extranjeros han mostrado interés en la adquisición de algunos de los edificios del casco histórico de Santiago que actualmente se encuentran a la venta. Este creciente atractivo del centro histórico compostelano también ha despertado el interés de emigrantes gallegos que, coincidiendo con su regreso a Galicia, buscan adquirir inmuebles en Compostela para poner en marcha nuevos negocios.

Entre los casos recientes destaca el de un empresario del área de Santiago que adquirió un edificio en la zona vieja por «cerca de medio millón de euros». El objetivo del comprador es abrir un nuevo negocio en la ciudad.