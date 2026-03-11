El 'electro de Xinzo' de Kid Mount llega a Santiago: actuará gratis en la Igrexa da Universidade

Es una de las voces más prometedoras de la música emergente en gallego actualmente, junto a 9Louro, Lg1do, Xosé Maseda o XianPais.

Precisamente, junto a 9Louro se subía al escenario de la Igrexa da Universidade el pasado 20 de noviembre para acompañarlo en un concierto que provocó grandes colas y del que muchos se quedaron fuera y no pudieron disfrutar.

Concierto de Kid Mount

Estamos haciendo referencia a Manuel Rodríguez, conocido como Kid Mount -o también como O Neno do Monte-, un joven veinteañero de Xinzo afincado en Santiago, el cual repetirá escenario para presentar su último trabajo, Perreo Paradiso.

El concierto, en el amparo del programa Primavera Cultural de la USC, tendrá lugar en la Igrexa da Universidade a las 21.00 horas.

El acceso será gratuito, previa recogida de entrada (una por persona) y la apertura de puertas será a partir de las 20.40 horas.

Electro latino desde Xinzo

Desde el lanzamiento el pasado 24 de febrero, Perreo Paradiso está dando mucho que hablar, especialmente su tema Esta Pide Outra, cuyos ritmos recuerdan al electro latino de Juan Magán y que muchos seguidores la sitúan ya como "a canción do verán".

Su propuesta de "electro de Xinzo", muestra un estilo único en el que confluyen ritmos latinos con influencias modernas y electrónicas. Todo ello con letras en gallego, en las que reinan temas como el amor o el desamor.

Antes de Perreo Paradiso, pudimos escucharlo en su EP NeoAmor y en Amor e Outras Drogas junto a 9Louro.