Primavera Cultural USC
El 'electro de Xinzo' de Kid Mount llega a Santiago: actuará gratis en la Igrexa da Universidade
El joven artista gallego Kid Mount, que fusiona ritmos latinos y electrónicos con letras en gallego, ofrecerá un concierto en Santiago para dar a conocer su nuevo disco 'Perreo Paradiso'
Es una de las voces más prometedoras de la música emergente en gallego actualmente, junto a 9Louro, Lg1do, Xosé Maseda o XianPais.
Precisamente, junto a 9Louro se subía al escenario de la Igrexa da Universidade el pasado 20 de noviembre para acompañarlo en un concierto que provocó grandes colas y del que muchos se quedaron fuera y no pudieron disfrutar.
Concierto de Kid Mount
Estamos haciendo referencia a Manuel Rodríguez, conocido como Kid Mount -o también como O Neno do Monte-, un joven veinteañero de Xinzo afincado en Santiago, el cual repetirá escenario para presentar su último trabajo, Perreo Paradiso.
El concierto, en el amparo del programa Primavera Cultural de la USC, tendrá lugar en la Igrexa da Universidade a las 21.00 horas.
El acceso será gratuito, previa recogida de entrada (una por persona) y la apertura de puertas será a partir de las 20.40 horas.
Electro latino desde Xinzo
Desde el lanzamiento el pasado 24 de febrero, Perreo Paradiso está dando mucho que hablar, especialmente su tema Esta Pide Outra, cuyos ritmos recuerdan al electro latino de Juan Magán y que muchos seguidores la sitúan ya como "a canción do verán".
Su propuesta de "electro de Xinzo", muestra un estilo único en el que confluyen ritmos latinos con influencias modernas y electrónicas. Todo ello con letras en gallego, en las que reinan temas como el amor o el desamor.
Antes de Perreo Paradiso, pudimos escucharlo en su EP NeoAmor y en Amor e Outras Drogas junto a 9Louro.
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
- El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro