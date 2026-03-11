Elecciones históricas en la USC: "emergencia" residencial, "desprotección" de Lugo y otros frentes de las candidatas

Este miércoles 11 de marzo marcará un antes y un después en la Universidade de Santiago (USC), pues la institución vota hoy a la que será la primera rectora en sus 531 años de historia. Las catedráticas Maite Flores y Rosa Crujeiras son las dos candidatas finalistas entre las que se decidirá quién dirigirá la universidad compostelana durante los próximos seis años.

En estas elecciones históricas, están llamadas a votar un total de 28.326 personas, de las que 24.158 son estudiantes, 1.573 Persoal Técnico de Xestión e Administración de Servizos, 1.354 Persoal Docente e Investigador con vinculación permanente y 1.241 del PDI restante. Ambas candidatas concluyeron este pasado lunes una campaña más corta que la primera, en la que ambas lograron los apoyos suficientes para pasar de fase: Rosa Crujeiras con un 41% y Maite Flores con un 22% del voto ponderado.

En los últimos días, las catedráticas mantuvieron encuentros, reuniones y debates con la comunidad universitaria y los medios para exponer sus proyectos para el futuro de la USC, que culminaron este pasado martes con un cara a cara final en la Facultade de Ciencias Políticas.

Primer adelanto de participación

La votación, que deberá efectuarse de manera electrónica, permanecerá abierta entre las 9.00 y las 18.00 horas. Durante la jornada electoral, se ofrecerán avances de participación, programadas para las 12.00 y las 16.00 horas. Estas podrán consultarse a través de una web habilitada por la universidad compostelana a efectos de transparencia.

En el primer adelanto de participación, el Sector IV (Persoal técnico de xestión, administración e servizos) es el que ha registrado la mayor participación hasta las 12.00 horas, con un 50,22% de votos.

Le sigue de cerca el Sector I (Profesorado doutor con vinculación permanente), con un 48,97% de votos. En contraposición, el Sector III (Estudantado da USC matriculado en titulacións oficiais) es el que, por el momento, registra el menor porcentaje de participación, con el 12,88%.

En este último apartado, la participación más alta se ha producido en la Facultade de Matemáticas, con un 36,08 %; mientras que la de Formación do Profesorado, con un 4,81%, ha registrado el más bajo.

Participación en las elecciones por sectores en el adelanto de las 12.00 horas / USC

Proclamación definitiva de la rectora electa

Con todo, y una vez cerrado el plazo de votación a las 18.00 horas de esta tarde, los resultados podrán consultarse en la web de la USC, previsiblemente en torno a las 18.30 horas. El jueves, 12 de marzo, se proclamará de forma provisional a la rectora electa y, entre el 13 y el 20 de marzo, estará operativo un plazo para presentar recursos ante la Comisión Electoral Central. La proclamación definitiva de la rectora electa se producirá, finalmente, el 23 de marzo.

Los frentes de las candidatas

Un aspecto clave en el futuro de la USC, en el que coinciden ambas candidatas, es el relevo generacional ante las jubilaciones previstas en los próximos años. En este sentido, Flores propone un modelo de "solapamiento" entre el personal saliente y el nuevo para no perder conocimiento, defendiendo que el coste de tener a dos personas conviviendo temporalmente es una "inversión" y no un gasto.

Crujeiras, por su parte, advierte de que las jubilaciones aumentarán un 30% en los próximos cinco años y apuesta por una planificación a “microescala”, con programas de mentoría y un análisis detallado de las necesidades “área por área”.

En el ámbito económico, ambas candidatas coinciden en la creación de una Vicerrectoría de Economía, pero con matices. Mientras Flores busca priorizar la estabilización del personal PDI y PTXAS, Crujeiras plantea vincular esta área también a la infraestructura y sostenibilidad, aspectos que considera "clave ante la negociación del próximo plan de financiación".

Respecto al Campus de Lugo, Flores reconoce que en la comunidad lucense existe un sentimiento de "desprotección", al pensar que se la ha tratado como una "sucursal", y apuesta por fortalecer su impacto. Crujeiras, en cambio, resalta el "enorme potencial" del campus de Lugo como un espacio de especialización ligado al territorio y con plataformas tecnológicas "únicas".

Sobre la situación del acceso a la vivienda para alumnado y trabajadores universitarios, Crujeiras habla de "emergencia social" y propone establecer acuerdos con los concellos de Santiago y Lugo para promover alquileres asequibles y proyectos de convivencia intergeneracional. Flores, por otro lado, se compromete a trabajar para que las residencias universitarias sean "espacios públicos y dignos" que garanticen la equidad.

Finalmente, y en cuanto al acuerdo para descentralizar el grado de Medicina, ambas catedráticas se muestran prudentes. Si bien Flores insiste en "limar" cláusulas para asegurar que la USC no salga perjudicada, Crujeiras admite que, aunque no sea el mejor acuerdo, se trata de un compromiso institucional que debe cumplirse. Con todo, echa en falta un mayor reconocimiento a la USC por "ceder por el bien del país".