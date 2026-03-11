"¿Cuántas mamografías se podrían pagar con un tratamiento como el mío y prevenir la enfermedad a partir de los 40?", se pregunta María Varela

En tren de camino hacia Madrid donde este miércoles tiene previsto entregar en el Ministerio de Sanidad las más de 55.000 firmas recogidas a través de la campaña de change.org/MamografiasALos40 que ella misma impulsó en noviembre pasado para pedir que el cribado de cáncer de mama se inicie a los 40 en lugar de a los 50 porque "el mejor tratamiento es la prevención", María Varela admite a EL CORREO GALLEGO que está "un poco nerviosa por ver cómo se desarrolla todo mañana".

Con ella viaja también Esther Taboada, diagnosticada de cáncer de mama en dos ocasiones -la primera cuando solo tenía 31 años-, y está previsto que en la sede del ministerio se sumen también Marina, a la que le detectaron un tumor mamario con 30 años y Nuria, diagnosticada con 46 años.

Más diagnósticos a edades tempranas

Ejemplos todas ellas de que está aumentando el diagnóstico en mujeres más jóvenes, María Varela tiene claro que si la edad a la que se inician los cribados bajara "se podría prevenir que a muchas se les detecte en estado metastásico y tendrían un pronóstico mucho mejor".

Consciente de que la campaña que inició el pasado 10 de noviembre, coincidiendo con su 43 cumpleaños, llega tarde para ella, se muestra esperanzada de que se consiga para todas las mujeres que vienen detrás, y frente a quienes pudieran poner como justificación para no tomar esta medida su posible elevado coste, se pregunta "¿cuántas mamografías se podrían pagar con un tratamiento como el mío, de más de tres mil euros cada 28 días, y ayudar a prevenir la enfermedad a partir de los 40?", y eso sin tener en cuenta el coste emocional y humano que el desarrollo de la enfermedad tiene en quienes la padecen.

Presentará también las firmas ante Sanidade

Criada en el compostelano barrio de San Pedro hasta que se casó en A Baña, avanza que la previsión es que posteriormente presenten también las firmas en Santiago ante la Consellería de Sanidade, si bien indica que desde que inició el proceso se toma la vida paso a paso: "primero presentar las firmas en el ministerio, luego la cita oncológica que tengo programada para el día 12, y más allá no puedo hacer muchos planes, pero el 13 nos levantaremos con fuerza y empezaremos a programar el resto".

En su caso, está con un tratamiento hormonal que recibe de forma ambulatoria en el CHUS, pero subraya que "hay compañeras que por desgracia no tienen tratamiento, hace muy poco murieron dos chicas de 46 años, una en Santiago y otra en Negreira, ambas con dos hijos cada una". De ahí que incida en la importancia de reducir la edad a la que se inicia el cribado del cáncer de mama y que se haga de forma equitativa en el conjunto de España.

Testimonios de cáncer mamario antes de los 45

Agradecida por la respuesta que ha tenido la campaña, señala que ha recibido a través de ella "más de 120 testimonios de mujeres o familiares que aseguran haber vivido el diagnóstico del cáncer de mama antes de los 45 años", y subraya que esa masiva respuesta a su iniciativa le ha aportado "mucho cariño totalmente desinteresado, pero también mucha fuerza y mucha energía para seguir con la lucha por el cribado a partir de los 40, y con mi tratamiento y mi enfermedad".

María Varela y Esther Taboada antes de partir de Santiago hacia Madrid con las firmas. / Cedida

Ayuda a salvar vidas

Esther Taboada incide en el mensaje de que "aunque para nosotras ya no llega, sí puede hacerlo para las que vendrán después, para nuestras hijas", y en que "a nivel estatal debe haber una equidad en cuanto al acceso al cribado". Cifra en más de 57.000 las firmas ya recogidas en una campaña que aún sigue abierta, y explica que "está subiendo el porcentaje de mujeres diagnosticadas que no están bajo el paraguas del cribado por cuestiones de edad, cuando todos sabemos que el diagnóstico precoz ayuda a salvar vidas y que no es lo mismo si se detecta de manera precoz que en un estadio más avanzado".

Su primer cáncer de mama lo tuvo que afrontar con 31 años. "Entonces estaba en Barcelona y me estaban haciendo revisiones anuales por un quiste benigno; un seguimiento que en otras comunidades no me habrían hecho", apunta, y fue a los 44 años cuando, aunque ya se hacía mamografías anuales, "me lo noté yo, fue más agresivo, pero me agilizaron las pruebas al tener la primera detección a los 31 y fue cogido a tiempo".

Señala también que, además de la entrega simbólica de las firmas, han solicitado ser recibidas en el Ministerio de Sanidad, algo que según María no saben si sucederá este miércoles, pero que "cuando nos llamen, allí estaremos".