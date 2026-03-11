Patrick Kluivert, 'cazado' en Santiago: ¿Qué hace el exdelantero holandés en la capital gallega?

Antes de que Messi o Cristiano coparan todos los grandes premios del mundo del fútbol, los titulares se centraban en nombres que acabaron marcando una era: Ronaldo, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Roberto Baggio... o Patrick Kluivert.

El exdelantero neerlandés se convirtió en una de las grandes referencias del fútbol europeo a finales de los años noventa y comienzos de los 2000. Tras irrumpir en el Ajax, con el que ganó la Champions League en 1995 formando un tridente mágico con Litmanen y Bergkamp, se convirtió en uno de los grandes goleadores del final de siglo tras su paso, entre otros, por el Milán o el FC Barcelona.

Este miércoles, el exjugador ha sido 'cazado' por varios futboleros en el casco viejo de Santiago. Una situación que no pasó desapercibida entre los amantes del fútbol, que no tardaron en preguntarse que hacía el exdelantero holandés en la capital gallega.

El motivo detrás de su visita

La presencia en la comunidad de Kluivert parece responder a un gran motivo: el calendario futbolístico de sus hijos, que este jueves 12 de marzo tienen dos compromisos importantes en tierras gallegas.

En primer lugar, el menor de la familia, Shane Kluivert, delantero como su padre y canterano del FC Barcelona, disputará a las 18.30 horas en el estadio Anxo Carro de Lugo la segunda semifinal de la Copa del Rey Juvenil.

Shane Kluivert, hijo del exdelantero del FC Barcelona o Ajax / Javier Ferrándiz

El conjunto azulgrana se enfrentará al Deportivo de la Coruña por un puesto en la final, en la que el ganador se medirá al Betis o al Celta de Vigo del ex de la 'esedé' Jorge Sálamo.

Una doble cita truncada por las lesiones

La agenda de los Kluivert en Galicia iba a tener este jueves incluso una doble cita. Ruben Kluivert, tercer hijo del exjugador neerlandés y actual defensa del Olympique de Lyon, también debía jugar este jueves en tierras gallegas.

El conjunto galo vista al Celta de Vigo en Balaidos en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League pero, sin embargo, unos problemas físicos impedirán finalmente la participación del zaguero en el encuentro, por lo que su presencia sobre el césped vigués está descartada.

Aunque puede ser que Kluivert se decidiese por visitar Santiago para admirar su belleza, lo cierto es que su presencia en la capital gallega parece responder a un plan familiar con dos paradas futbolísticas en la comunidad.