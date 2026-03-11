Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en SantiagoCorreos O RestollalElecciones USCCarburantes GaliciaGuerra Oriente Medio
instagram

O PP esixe un local para a Asociación Compostelá de Diabetes

Yolanda Otero celebrou unha reunión coa entidade para coñecer as súas necesidades

Otero, nunha reunión coa Asociación Compostelá de Diabetes

Otero, nunha reunión coa Asociación Compostelá de Diabetes / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A concelleira do Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero, mantivo unha reunión con membros da Asociación Compostelá de Diabetes, co fin de coñecer de primeira man o seu labor e as necesidades que teñen, entre as que destaca a «carencia dun espazo físico axeitado para desenvolver a súa actividade». A popular esixiulle ao goberno de BNG e CA que «deixe de poñer escusas e lles facilite un local no que poidan desenvolver as súas actuacións e atención ás persoas usuarias con todas as garantías».

Espazo insuficiente

«O actual espazo cedido é notablemente insuficiente e non responde ás necesidades reais e da asociación, é evidente que non resulta axeitado», valorou Otero. Deste xeito, engadiu que «se trata dunha entidade que fai un destacado traballo social e precisa un local axeitado para seguir prestando os seus servizos á veciñanza, polo que merece o apoio do goberno de BNG e CA os 365 días do ano, non só o 14 de novembro, Día Mundial de Diabetes».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
  2. Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
  3. Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
  4. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
  5. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  6. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
  7. María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
  8. Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas

La edad media de los compradores de vivienda en Santiago se eleva a 46 años: el 4,4% son extranjeros

La edad media de los compradores de vivienda en Santiago se eleva a 46 años: el 4,4% son extranjeros

"¿Cuántas mamografías se podrían pagar con un tratamiento como el mío y prevenir la enfermedad a partir de los 40?", se pregunta María Varela

Ir a 80 km/h por el centro de Santiago: de ser sanción a enfrentarse a prisión

Ir a 80 km/h por el centro de Santiago: de ser sanción a enfrentarse a prisión

Abal denuncia a «deixadez» de Raxoi co patrimonio escultórico de Santiago

Abal denuncia a «deixadez» de Raxoi co patrimonio escultórico de Santiago

Un traballo do Ciqus permite crear novas arquitecturas moleculares

Un traballo do Ciqus permite crear novas arquitecturas moleculares

Alivio entre o persoal dos CSC de Santiago pola nova concesión e o pago das nóminas

Alivio entre o persoal dos CSC de Santiago pola nova concesión e o pago das nóminas

O PP esixe un local para a Asociación Compostelá de Diabetes

O PP esixe un local para a Asociación Compostelá de Diabetes

Sanmartín ultima os trámites para levar ao pleno os orzamentos de 2026

Tracking Pixel Contents