O PP esixe un local para a Asociación Compostelá de Diabetes
Yolanda Otero celebrou unha reunión coa entidade para coñecer as súas necesidades
A concelleira do Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero, mantivo unha reunión con membros da Asociación Compostelá de Diabetes, co fin de coñecer de primeira man o seu labor e as necesidades que teñen, entre as que destaca a «carencia dun espazo físico axeitado para desenvolver a súa actividade». A popular esixiulle ao goberno de BNG e CA que «deixe de poñer escusas e lles facilite un local no que poidan desenvolver as súas actuacións e atención ás persoas usuarias con todas as garantías».
Espazo insuficiente
«O actual espazo cedido é notablemente insuficiente e non responde ás necesidades reais e da asociación, é evidente que non resulta axeitado», valorou Otero. Deste xeito, engadiu que «se trata dunha entidade que fai un destacado traballo social e precisa un local axeitado para seguir prestando os seus servizos á veciñanza, polo que merece o apoio do goberno de BNG e CA os 365 días do ano, non só o 14 de novembro, Día Mundial de Diabetes».
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas