Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona

Coger el coche para viajar desde Santiago hasta Vigo o A Coruña por la autopista AP-9, ya sale más caro que tomar un vuelo desde Lavacolla a Barcelona tras la subida del precio de la gasolina de los últimos días. Después de que este martes se rompiera la barrera de los 2 euros el litro en la capital de Galicia, la suma del coste de los peajes y del carburante de ir y venir, supera en el caso de la ciudad olívica los 50 euros.

Un gasto estratosférico para recorrer la distancia que separa Vigo y Santiago, que en el caso de A Coruña llegan a pasar de los 40 euros, y al que se llega después del 'tarifazo' de Audasa a inicios de año en la Autopista del Atlántico -que incrementó los precios un 4,68% en la mayor subida de todas las estatales-, y tras la imparable escalada de los precios de la gasolina por culpa del conflicto armado entre los ejércitos de Estados Unidos e Israel y el régimen iraní en Oriente Medio.

Para comprobar estos datos, desde EL CORREO GALLEGO hemos consultado los gastos actuales de ambos trayectos en la web VíaMichelín -la más fiable para este tipo de cuestiones-, y hemos mirado la disposición de billetes para viajar en avión a la ciudad Condal desde Santiago en la página de Ryanair.

Un avión de Ryanair en el aeropuerto de Santiago de Compostela / Antonio Hernández

En el caso de Vigo y tomando de referencia un Volkswagen Golf serie VII diésel, el coste del combustible con los actuales precios asciende desde Santiago a 13 euros, a los que hay que añadir los 12,60 euros de peajes que en total suman 25,60 euros tan solo de ida, por lo que ir y volver hasta la ciudad pontevedresa sale a 51,20 euros. Si hablamos de gasolina 95, los costes de desplazarse desde Compostela hasta Vigo se sitúan casi a la par con un total de 47,20 euros ida y vuelta.

En cuanto al coste del viaje entre Santiago y A Coruña el gasto de diésel llega a los 12 euros, a los que hay sumar los 8,80 euros de los peajes, por lo que coger el coche hasta la ciudad herculina sale por un total de 20,80 euros el trayecto y 41,60 euros la ida y la vuelta. Para los coches que consumen gasolina 95 la cifra total de ir y venir es de 37,60 euros tras sumar los peajes y el carburante.

Santiago-Barcelona por 35,98 euros

Los precios de la suma de los costes de viajar desde Santiago a Vigo o A Coruña, contrasta con el valor de un billete de avión desde la capital de Galicia a Barcelona con una simple ojeada a la página web de la compañía irlandesa Ryanair. Con una breve consulta y sin tener que cogerlo con demasiada antelación, un vuelo de ida y vuelta con salida el 20 de marzo y vuelta el 10 de abril se encuentra por 35,98 euros en la tarifa básica, rebajando cualquiera de los costes que suponen actualmente los desplazamientos por la AP-9 desde Compostela a las dos ciudades gallegas.

Captura de pantalla de la página de Ryanair con los vuelos desde Santiago a Barcelona por 35,98 euros / Ryanair

Bonificaciones de la AP-9

Una de las maneras de mitigar el tremendo coste que a día de hoy supone desplazarse por carretera desde Santiago a Vigo y A Coruña, son las bonificaciones que la autopista AP-9 tiene para los usuarios del telepeaje. Aquellos que disponen del dispositivo de pago rápido y que realizan la ida y vuelta en el mismo día disponen de un descuento del 50%, lo que hace que el desembolso de los peajes se reduzca a la mitad para estos conductores.

Cabinas de peaje en la AP-9, en la entrada a Pontevedra. / MARTA G. BREA

Los precios de la gasolina se mantienen en Santiago

La "buena noticia" del día es que este miércoles los precios de gasolina en Santiago se estabilizan. Tras muchas jornadas de constantes subidas en los que algunos surtidores vieron como sus precios se incrementaban más de 20 céntimos en tan solo 24 horas, este miércoles el valor del oro líquido se mantiene sin subidas en la capital gallega.