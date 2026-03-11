Una chispa por un fallo eléctrico y los gases de la galería de tiro, claves del incendio en la Comisaría de Santiago

Los primeros indicios recogidos en el informe preliminar elaborado por la Policía Científica apuntan a que el incendio registrado el pasado 12 de febrero en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Santiago pudo originarse por un fallo eléctrico que provocó una chispa y desencadenó una deflagración en la galería de tiro, situada en la planta -4 del edificio. Según han confirmado fuentes policiales, la hipótesis que manejan los investigadores sitúa el origen del suceso en un posible cortocircuito que habría generado una chispa en esta zona subterránea, donde la presencia de gases residuales procedentes de los disparos podría haber favorecido la explosión inicial que desencadenó el incendio.

En las galerías de tiro, explican las mismas fuentes, es habitual que queden gases procedentes de la combustión de la pólvora, que en ocasiones permanecen suspendidos en el ambiente o se impregnan en las superficies del recinto. La combinación de estos gases con una chispa generada por un fallo eléctrico habría provocado la deflagración inicial que dio origen al fuego, que acabó afectando a gran parte del edificio, aunque con especial intensidad a las plantas subterráneas. Con todo, la Policía Nacional insiste en que la investigación continúa abierta y que todavía será necesario esperar al informe definitivo de la Policía Científica, cuyos especialistas se han desplazado desde Madrid para completar el análisis y esclarecer con precisión las causas del siniestro.

Mientras tanto, la actividad en el edificio continúa totalmente paralizada y los trabajos se centran ahora en las tareas de limpieza y evaluación de daños, con el objetivo prioritario de recuperar cuanto antes la atención básica al público. Según indican fuentes policiales, los esfuerzos se concentran actualmente en acondicionar la planta baja y las dos superiores, donde se ubican servicios esenciales como la oficina de renovación del DNI y pasaportes, la oficina de denuncias y los departamentos de extranjería. La intención es que estas dependencias puedan volver a funcionar lo antes posible, aunque antes será necesario que el departamento de prevención y riesgos laborales certifique que las instalaciones reúnen las condiciones adecuadas y que no existen partículas en suspensión ni otros elementos que puedan suponer un riesgo para trabajadores o usuarios.

Las labores avanzan con cautela y a un ritmo más lento del deseado debido al alcance de los daños provocados por el incendio. Los equipos técnicos deberán revisar y, previsiblemente, sustituir parte de las conducciones de agua, conductos de ventilación y sistemas eléctricos, además de otras instalaciones afectadas por el humo y las altas temperaturas. Fuentes policiales admiten que se trata de una intervención compleja que exige múltiples comprobaciones y trámites administrativos, lo que podría retrasar la reapertura parcial del edificio durante varias semanas.

La situación es aún más complicada en las plantas subterráneas, donde se concentraron los daños más graves. En estos niveles, especialmente en la planta -4, donde se encuentra la galería de tiro, las estructuras y las instalaciones sufrieron un fuerte impacto por el fuego, el humo y el agua empleada para sofocar el incendio. Además de la acumulación de hollín, el siniestro provocó la rotura de varias bajantes y conducciones, lo que obligará a realizar obras de gran envergadura antes de poder recuperar estos espacios.

La galería de tiro, de hecho, quedó completamente destruida, por lo que será necesario construir una nueva instalación desde cero, una intervención que previsiblemente se prolongará durante meses. Hasta entonces, las plantas subterráneas permanecerán fuera de servicio y su recuperación se plantea a medio plazo, ya que será necesario revisar o sustituir prácticamente todos los sistemas afectados, desde la ventilación hasta las redes de suministro.

Atención a los ciudadanos

Mientras se prolongan estos trabajos, la Policía Nacional ha reorganizado de forma provisional la atención a los ciudadanos en distintos puntos de la ciudad. Actualmente, la expedición de DNI y pasaportes se realiza a través de dos unidades móviles instaladas en la plaza del Obradoiro, mientras que los trámites relacionados con extranjería se han trasladado al edificio auxiliar de la antigua comisaría en la plaza Rodrigo de Padrón. Este diario ha podido comprobar en las últimas horas cómo decenas de personas esperan su turno en las inmediaciones de los vehículos habilitados para la renovación de documentos, muchos de ellos resguardados en los soportales de la plaza mientras aguardan a ser atendidos.

La mayoría de los usuarios consultados asume la situación con comprensión, conscientes de que el incendio ha dejado temporalmente fuera de servicio la comisaría compostelana y de que la reorganización de los servicios es inevitable mientras se llevan a cabo los trabajos de recuperación. No obstante, algunas personas, especialmente entre los usuarios de mayor edad, señalan que sería conveniente habilitar bancos o zonas de asiento en las inmediaciones de las unidades móviles para facilitar la espera, ya que actualmente muchos ciudadanos permanecen de pie durante largos periodos de tiempo y expuestos al frío.

A pesar de las incomodidades, la percepción general entre los usuarios es que se trata de una situación provisional inevitable, mientras avanzan las labores de limpieza, reparación y evaluación de daños en la comisaría. Por ahora, todas las miradas están puestas en la evolución de los trabajos en el interior del edificio y en el informe definitivo de la Policía Científica, que deberá confirmar en las próximas semanas las causas exactas de un incendio que ha dejado seriamente dañada una de las principales instalaciones policiales de la capital gallega.