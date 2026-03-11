Contas municipais
Sanmartín ultima os trámites para levar ao pleno os orzamentos de 2026
A alcaldesa supervisou os traballos de asfaltado na rúa de Berlín
Raxoi leva investido 440.000 euros na reparación de 10.000 metros cadrados
O Goberno local de Santiago mantén a súa folla de ruta para tratar de sacar adiante os orzamentos do ano 2026 neste mes de marzo. A alcaldesa compostelá, Goretti Sanmartín, explicou onte que continúan avanzando nos trámites para buscar a aprobación do proxecto no pleno municipal. A rexedora indicou que «xa convocamos a comisión de Facenda para someter os orzamentos a consideración da propia comisión para o día 17, e unha vez que se leve a comisión, xa se convocará o pleno».
Sanmartín non ofreceu novos detalles sobre as negociacións cos socios habituais do Bipartito, o Partido Socialista e os concelleiros non adscritos, para conseguir o seu apoio ao proxecto de orzamentos. A rexedora limitouse a indicar que houbo conversas con ambas partes e «introducimos algunhas das propostas que nos fixeron chegar, así que entendemos que o lóxico é que exista un apoio a estes orzamentos». Nin uns nin outros confirmaron por agora o seu voto favorable.
Obras de asfaltado
Sanmartín realizou estas declaracións no marco dunha visita á rúa de Berlín, acompañada do edil de Obras, Xesús Domínguez, para supervisar os traballos nesta zona. A alcaldesa salientou que Raxoi levou a cabo actuacións de mellora do firme nas últimas semanas, tanto no eido urbano como no rural, nunha superficie que suma 10.000 metros cadrados. As intervencións, principalmente de asfaltados en quente ou asfaltados en frío, implicaron un investimento de case 440.000 euros.
Os traballos nas Fontiñas incluíron asfaltados en varias rúas (Roma, Varsovia, Londres, París, Moscova, Bruxelas e Lisboa) e súmanse á mellora de accesibilidade na rúa Berlín, eliminando barreiras para o desprazamento. Alén das actuacións neste barrio, a rexedora lembrou outras actuacións como a da Costa do Vedor ou o cruce do Hórreo con Gómez Ulla.
As actuacións terán continuidade
Outra das actuacións de maior investimento que se executaron nas últimas horas desenvolveuse na N-634, cun importe de 120.000 euros para mellorar o pavimento desta estrada que conecta coa zona de San Marcos. E tamén se desenvolveron obras en San Lázaro, Camiño Francés, República de Arxentina, Ponte Vella de Vidán ou Burgo das Nacións.
Sanmartín destacou que os traballos «van ter continuidade a partir deste momento, sempre que o tempo permita». Así, engadiu que «imos seguir adiante coa planificación» efectuada polo departamento de Obras, que durante os meses de fortes choivas detectou ata 220 incidencias en viais da cidade relacionadas con fochancas e deterioro do firme.
