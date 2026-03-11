Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un traballo do Ciqus permite crear novas arquitecturas moleculares

Unha estratexia sintética híbrida logrou un fito inalcanzable neste campo ata agora

Detalle da portada da revista protagonizada pola investigación do Ciqus

Detalle da portada da revista protagonizada pola investigación do Ciqus / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

Un traballo liderado desde o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares da USC (Ciqus) por Luis M. Mateo e Diego Peña, logrou superar unha barreira ata agora infranqueable no campo do deseño de materiais a escala molecular, unha das grandes apostas da ciencia actual.

Moléculas orgánicas planas e altamente conxugadas utilízanse xa en tecnoloxías avanzadas como sensores químicos, dispositivos optoelectrónicos ou sistemas de conversión de enerxía, pero a medida que estas arquitecturas crecen, a súa síntese vólvese extremadamente complexa. Este límite freou durante anos a construción de estruturas cada vez máis grandes e funcionais, pero o traballo do Ciqus logrou sobrepasar este límite.

Un só sistema

Segundo explica a USC, o resultado acadado polos investigadores do centro é unha nanoarquitectura única na que as súas cinco unidades funcionan electronicamente como un só sistema estendido. Os experimentos demostran que esta conexión reduce significativamente a brecha enerxética do conxunto, unha propiedade chave para o transporte de carga e o desenvolvemento de materiais funcionais avanzados. Ademais, o deseño permite introducir de forma selectiva distintos metais en posicións concretas da estrutura, engadindo novas funcionalidades, como o magnetismo no núcleo central.

O traballo, desenvolto no marco do proxecto MolDAM, é froito dunha colaboración coa University of Regensburg (Alemaña) e IBM Research Europe–Zúric (Suíza), combinando síntese química avanzada e microscopía de resolución atómica.

