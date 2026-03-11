Un traballo do Ciqus permite crear novas arquitecturas moleculares
Unha estratexia sintética híbrida logrou un fito inalcanzable neste campo ata agora
Un traballo liderado desde o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares da USC (Ciqus) por Luis M. Mateo e Diego Peña, logrou superar unha barreira ata agora infranqueable no campo do deseño de materiais a escala molecular, unha das grandes apostas da ciencia actual.
Moléculas orgánicas planas e altamente conxugadas utilízanse xa en tecnoloxías avanzadas como sensores químicos, dispositivos optoelectrónicos ou sistemas de conversión de enerxía, pero a medida que estas arquitecturas crecen, a súa síntese vólvese extremadamente complexa. Este límite freou durante anos a construción de estruturas cada vez máis grandes e funcionais, pero o traballo do Ciqus logrou sobrepasar este límite.
Un só sistema
Segundo explica a USC, o resultado acadado polos investigadores do centro é unha nanoarquitectura única na que as súas cinco unidades funcionan electronicamente como un só sistema estendido. Os experimentos demostran que esta conexión reduce significativamente a brecha enerxética do conxunto, unha propiedade chave para o transporte de carga e o desenvolvemento de materiais funcionais avanzados. Ademais, o deseño permite introducir de forma selectiva distintos metais en posicións concretas da estrutura, engadindo novas funcionalidades, como o magnetismo no núcleo central.
O traballo, desenvolto no marco do proxecto MolDAM, é froito dunha colaboración coa University of Regensburg (Alemaña) e IBM Research Europe–Zúric (Suíza), combinando síntese química avanzada e microscopía de resolución atómica.
