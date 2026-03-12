Co espírito do 8M
‘Compostela en igualdade’, o programa de Raxoi para a ESO
Esta primeira edición dá cabida á participación de tres centros de ensino e a actividade formativa oriéntase a 2°, 3° e 4° da secundaria
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, presentou este xoves ‘Compostela en igualdade, un proxecto educativo’, un programa municipal orientado á promoción da igualdade e á loita contra a violencia de xénero no ensino secundario, continuando co espírito do 8 de marzo, «porque o traballo do goberno local en materia de igualdade quere ir máis alá desa data».
Sanmartín estivo acompañada na rolda de prensa pola directora da área que engloba o departamento de Igualdade, Clara Ortega, e mais pola nova directora do CIM (Centro Integral de atención á Muller), Rita Barreiro. A rexedora explicou que este programa se impartirá en tres centros de ensino secundario da cidade, tanto públicos coma concertados, e vai dirixido á prevención da violencia de xénero entre o alumnado de 2°, 3° e 4° da Ensinanza Secundaria Obrigatoria.
A concesión da actividade será para os tres centros que primeiro a soliciten, logo de que dende Raxoi se envíe (este mesmo xoves) aos centros de ensino do termo municipal o convite para participar. A formación, realizada por profesionais de igualdade, prevención da violencia de xénero e educación afectivo-sexual vaise distribuír en dous tramos durante o ano: o primeiro nos meses de maio e xuño e o segundo dende setembro e decembro, «para poder facer seguemento de se as aprendizaxes se van consolidando».
O programa escolar que oferta Raxoi centrase na loita contra a violencia de xénero, o acoso e as agresións sexuais en idades temperás e oriéntase á promoción de valores de igualdade, aceptación da diversidade e corresponsabilidade, así como ao desenvolvemento de habilidades de comunicación emocional e resolución de conflitos.
Seis sesións formativas e un consultorio por Whatsapp
Entre maio e decembro, nos tres centros nos que se desenvolva o programa ‘Compostela en igualdade’, realizaranse seis sesións formativas grupais orientadas a detectar dinámicas de control, desmontar o mito do amor romántico ou dos celos e dos estereotipos de xénero, así como a distinguir outras formas de violencia máis alá das físicas e máis difíciles de detectar: as violencias psicolóxicas. No programa incluiranse tamén «estudos de caso», reais, para aproximar este tipo de situacións ao estudantado dunha maneira que lle resulte máis directa.
Pero como ben lembrou na rolda de prensa a alcaldesa Sanmartín: «Non todas as cuestións poden ser tratadas en grupo», polo que se vai habilitar un consultorio a través da aplicación Whatsapp para que o alumnado poida facer preguntas ou presentar aquelas situacións que o estean a afectar individualmente. Neste sentido, a rexedora reafirmouse en que «o acompañamento da mocidade é unha obriga das institucións».
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”