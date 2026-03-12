Una calle que da acceso a un centro sanitario en el Ensanche de Santiago permanecerá cortada al tráfico este sábado

Una calle que da acceso a un centro sanitario del Ensanche compostelano permanecerá cortada al tráfico este próximo sábado. En un aviso colgado en la página web del Concello de Santiago, indican que en dicha vía estará restringida la circulación desde las 08:00 horas hasta las 20:00 horas debido a reparación de la isla subterránea que aloja los contenedores de basura.

En concreto hablamos de la calle Santiago León de Caracas, por la que se accede al centro de salud Concepción Arenal, uno de que más usuarios tiene de la capital de Galicia. Durante la actuación, tal y como informan desde el ayuntamiento, habrá operarios a cada extremo de la calle que facilitarán, en medida de lo posible, la entrada y salida de los residentes a sus garajes y de los servicios de urgencia que acudan al centro sanitario.

Desvíos del transporte urbano

Con motivo de este corte, el transporte urbano que circula por la zona realizará los siguientes desvíos. Las líneas afectadas son la 6, 6A, 12, 15, C4, C5 y P3, que continuarán por la Rosa y Fernando III o Santo, volviendo a retomar su itinerario habitual a la rúa do Hórreo, mientras que la línea 15 seguirá por Santiago de Chile sin bajar hasta el Hórreo.

Noticias relacionadas

Debido a esto, quedará suprimida durante la duración de la actuación la parada 591, ubicada en la calle afectada, por lo que los usuarios deberán acudir a la parada anterior o posterior para poder coger el bus este próximo sábado.