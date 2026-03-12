Crujeiras, primera rectora de Galicia, consolidó su triunfo entre el profesorado: Flores solo la superó en cuatro facultades

Rosa Crujeiras se ha convertido este miércoles 11 de marzo en la primera rectora en los 531 años de historia de la USC. Hasta ahora, ninguna mujer había liderado ninguna de las tres universidades públicas de Galicia. Ayer, la ribeirense lo consiguió al imponerse con el 61,6 % de los sufragios, superando el 31,8 % de su rival, la compostelana Maite Flores. El 6,5 % restante correspondió con votos en blanco. Un total de 28.327 miembros de la comunidad universitaria estaban llamados a votar, de los que 24.157 son estudiantes. La participación cayó al 34 % del censo, menor que en la primera vuelta y con descensos en todos los grupos. Entre los estudiantes, votó el 26,99 %, frente al 30,83 % registrado en la primera ronda.

Este mismo jueves 12 de marzo tendrá lugar la proclamación provisional de la rectora electa. La Comisión Electoral Central abrirá un periodo para presentar posibles recursos entre el 13 y el 20 de marzo. La proclamación definitiva tendrá lugar el 23 de este mes, jornada en la que se abrirán para Crujeiras las puertas del despacho más noble del pazo de San Xerome.

Crujeiras ganó en los cuatro sectores del electorado de la USC, un resultado que ya había logrado en una primera vuelta de las elecciones el pasado 11 de febrero, en la que también competían María José López Couso y Alba Nogueira. En el sector I, correspondiente al profesorado doctor con vinculación permanente, logró 666 votos ponderados, frente a los 414 de Flores. En el sector II, integrado por el resto del profesorado, recibió 150 sufragios, mientras que Flores obtuvo 83. Los estudiantes, agrupados en el sector III, apoyaron mayoritariamente a la catedrática de Estatística Operativa con 424 votos, frente a los 169 que recibió la catedrática de Óptica. Por último, en el sector IV, correspondiente al personal de administración y servicios, Crujeiras obtuvo 157 sufragios ponderados frente a los 55 de Flores.

En total, Crujeiras logró 1.397 votos ponderados, mientras que Flores alcanzó 721. Los votos en blanco fueron 148.

En cuanto al apoyo del profesorado con vinculación permanente, el grupo con mayor peso electoral, Flores logró imponerse, -como era de esperar- en facultades del ámbito de las ciencias: en Física, con 29 votos frente a 20 para Crujeiras; en Medicina e Odontoloxía, con 63 frente a 35; en Óptica e Optometría, con 7 frente a 6; y en Química, con 32 frente a 21.

En los restantes centros ganó Crujeiras: la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría (Santiago y Lugo), Administración e Dirección de Empresas, Bioloxía, Ciencias, Ciencias da Comunicación, Ciencias da Educación, Ciencias Económicas e Empresariais, Ciencias Políticas e Sociais, Dereito, Enfermaría, Farmacia, Filoloxía, Filosofía, Formación do Profesorado, Humanidades, Matemáticas, Psicoloxía, Relacións Laborais, Veterinaria, y Xeografía e Historia.

Entre el resto del PDI, Crujeiras consiguió más apoyos en cuatro de los cinco ámbitos: Ciencias experimentais, Ciencias sociais e xurídicas, Ensinanzas técnicas y Humanidades. Flores se impuso únicamente en Ciencias da saúde, con 139 votos frente a los 102 obtenidos por la nueva rectora.

Los estudiantes de Medicina se inclinaron por Flores, otorgándoles 450 votos frente a los 365 de Crujeiras. En las facultades de Veterinaria y Ciencias Económias e Empresariais, la compostelana ganó por un voto de diferencia respecto a su rival. En el resto de circunscripciones, las mismas en las que se divide el profesorado doctor, ganó Crujeiras.

Por último, el personal de administración y servicios fue contundente con su decisión en ambos campus de la Universidad. En Santiago, Crujeiras recibió 709 apoyos, mientras que Flores obtuvo 269, además de 66 en blanco. En Lugo, la nueva rectora se impuso con 143 frente a los 27 de Maite y 9 en blanco.