María Jesús Taboada, catedrática de IA de la USC: "El profesional de la salud no debe temer a esta tecnología, pero debe saber que no es 100 % perfecta"

“Proporcionamos formación como motor de transformación digital efectiva, permitiendo que los profesionales puedan capacitarse. Esto hace que la implementación de soluciones de IA en el ámbito sanitario sea más rápida y eficiente”, explica María Jesús Taboada, responsable de formación de la Cátedra USC-Plexus de IA en Medicina Personalizada de Precisión (CAMELIA) y catedrática de Inteligencia Artificial de la institución académica. Con estas palabras, Taboada resume el objetivo de uno de los principales ejes de la cátedra, centrado en formar en inteligencia artificial aplicada a la medicina.

En las próximas semanas, la cátedra ofrecerá itinerarios formativos online a través de vídeos que estarán disponibles en la web, adaptados a diferentes perfiles profesionales. Antes de lanzar estos contenidos online, según detalla Taboada, se han realizado cursos presenciales dirigidos a colectivos específicos: personal clínico y estudiantes de ciencias de la salud, impulsados por el Cluster Saúde de Galicia y con el apoyo de la Cátedra Camelia. El próximo, en el Citius (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes) reunirá a directivos o responsables de organizaciones sanitarias, tanto públicas como privadas. La primera sesión tendrá lugar este jueves 12 de marzo; la segunda, el 18 de marzo y la tercera, el 9 de abril.

Sobre los cursos ya realizados, asegura que los resultados "han sido muy positivos". En el caso del personal clínico, la formación generó “debates activos” y permitió “identificar los contenidos de mayor interés, así como los aspectos técnicos que podían ser ajustados". La diversidad de perfiles, ya que participaron médicos, enfermeras/os y técnicos informáticos, “enriqueció la experiencia y ayudó a perfilar mejor los contenidos”.

Los estudiantes de ciencias de la salud también mostraron “gran interés y proporcionaron aportaciones sobre cómo mejorar y enfocar la formación”. Hoy, los directivos podrán abordar el uso estratégico de la IA en la gestión de sus organizaciones.

¿Qué aspectos abordarán los directivos y responsables de organizaciones sanitarias en el Citius?

El contenido de los itinerarios formativos incluye varios componentes clave. Por un lado, se abordan los fundamentos técnicos de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático "para que los participantes comprendan lo que hay detrás de las aplicaciones que ya se están utilizando en el ámbito sanitario".

Por otro lado, se muestran aplicaciones reales de la IA en salud, incluyendo casos en Urgencias y otras áreas clínicas, “con testimonios de profesionales que explican cómo estas herramientas apoyan el diagnóstico y la atención al paciente”. Asimismo, según apunta, se hablará de otras aplicaciones que pueden surgir en el futuro “para saber cuál va a ser su impacto”.

También se estudia el papel estratégico de los espacios de datos sanitarios, "contextualizados en el marco europeo". Asimismo, se incluye formación sobre el marco normativo vigente, tanto europeo como gallego, aplicable a soluciones de IA en salud, así como retos éticos y de gobernanza vinculados a la adopción de estas tecnologías en medicina.

La formación busca, además, “reducir el miedo” que algunas personas pueden sentir frente a la IA, enfatizando que estas herramientas no sustituyen al especialista, sino que actúan como segunda opinión, acelerando procesos y mejorando diagnósticos cuando se utilizan correctamente. “Es fundamental que los participantes comprendan las limitaciones de cada herramienta y el contexto en el que deben aplicarse”, apunta.

Para la catedrática de IA, toda persona que va a manejar una herramienta tiene que saber sus ventajas y desventajas. “En imagen médica las ventajas son muchas porque son herramientas que ayudan al diagnóstico como una segunda opinión. El médico ahorra mucho tiempo porque evita en ocasiones esperar por el especialista, pero siempre tiene que haber una confirmación”, dice.

Así concluye que el profesional de la salud “no tiene que tener miedo a las herramientas de IA que va a utilizar pero tiene que saber que no son 100% perfectas”.

En cuanto a las personas que imparten la formación, se trata de un equipo diverso compuesto por profesores especialistas en inteligencia artificial de la USC, personal clínico del Sergas que muestra aplicaciones prácticas, expertos en ética y normativa, así como representantes de empresas y proyectos colaborativos como Plexus, el Cesga -por el tema de la factoría del IA-, o el Proxecto Xenoma Galicia.