La media para operarse en el CHUS sube hasta los 92 días pese a aumentar las intervenciones en un 3,2%

Pese a haber experimentado un incremento del 3,21% la cifra de intervenciones quirúrgicas realizadas durante el año pasado en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza con respecto a 2024, lo cierto es que la media de espera para entrar en quirófano ha aumentado de manera significativa, hasta situarse en 92 días de media, lo que supone 18,5 días más que los 73,5 de 2024.

En total, hubo 40.337 operaciones frente a las 39.081 de 2024 y las 37.126 de 2023. Unos datos que, según se destaca desde el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, representan una subida que triplica la media en el conjunto del sistema público gallego.

Prioridad 1

Los pacientes catalogados como de prioridad 1 tuvieron que esperar de media 21,9 días, frente a los 19 de 2024. Desde el CHUS se destaca que a esta prioridad se dedica casi el 28% de la actividad programada realizada por las mañanas en el área de Santiago, así como a patologías que están sujetas a la Lei de Garantías. Y se subraya que entre las intervenciones de alta complejidad se acometieron 115 trasplantes el año pasado, uno cada tres días de media.

En una rueda de prensa acompañado por el director asistencial, Javier Ventosa, y por el director de procesos de soporte, Jorge Aboal, el gerente del CHUS presentó en el Clínico de Santiago el balance de actividad del año pasado. Ángel Facio quiso agradecer el esfuerzo de los profesionales del área sanitaria y apuntó que las intervenciones de prioridad 1, "aquelas que pola súa gravedade deben facerse en pouco tempo, teñen un efecto importante nas listas de espera".

Incidió en que la evolución en este ámbito ha pasado de 1.895 en 2014 a 5.768 el pasado año, destacando en esta evolución el papel que han tenido los diferentes cribados poblacionales.

Operados con más de 90 años

La mayoría de las 759 personas mayores de 90 años intervenidas lo fueron en traumatología (239), seguido de dermatología (193) y oftalmología (172).

Las operaciones robotizadas representaron un 3,5% más que en 2024, siendo 651 las llevadas a cabo. Un campo en el que el responsable del área sanitaria aludió a la incorporación de esta modalidad a Pediatría, ya que "o noso hospital é un dos que ten un servizo dos máis potentes de España", y consideró que este apartado tendrá aún mayor relevancia con la puesta en marcha del Centro de Protonterapia de Galicia.

Consultas externas

Ángel Facio incidió en el crecimiento de las consultas externas y las pruebas diagnósticas y terapéuticas.

En concreto, y en lo referente a la atención con el especialista, el año pasado hubo un total de 864.864 consultas, 6.031 más que en 2024, disminuyendo a nivel global la media de espera en 2,4 días, pasando a ser de 44,1 días. De esta forma, consigue consolidar el descenso que ya había logrado el ejercicio anterior, en el que la espera media había bajado en 17 días.

Las pruebas diagnósticas alcanzaron la cifra de 676.603, un 5% más que en 2024.

Ampliación del servicio HADO

El servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO) incrementó también su actividad durante el último año, en este caso en un 12,26%, y vio ampliado su personal en un médico y dos enfermeras, así como la dotación de dos vehículos más para poder extender su campo de actuación a Arzúa, Boimorto, Frades, Melide, Mesía, Santiso y Toques, cubriendo a un total de 22.839 personas y logrando que el 91,5% de los usuarios del CHUS puedan tener atención hospitalaria en su lugar de residencia.

Sospecha de proceso oncológico

Los usuarios del CHUS con una clínica sospechosa de proceso oncológico que el año pasado fueron atendidos por alguna de las siete vías rápidas para estos casos fueron 487 más que en 2024, un total de 4.889.

El gerente recordó que el área sanitaria compostelana atiende directamente a una población de 443.000 personas, siendo referencia en algunas especialidades y procedimientos para toda Galicia, con lo que "a capacidade de actividade que temos é moi alta".

Resaltó que cuenta con un perfil de usuario envejecido y disperso, con "un 80% de poboación rural e un 20 urbán", y puso en valor el esfuerzo por aproximar los dispositivos asistenciales al paciente, destacando la labor que se lleva a cabo en el Hospital del Barbanza o en el CIS de Lalín, que consideró "eixes fundamentais para poder dar resposta a unha poboación envellecida e alonxada dos centros hospitalarios de referencia".

Apagón y paros de protesta

Por último, aludió a una situación de "alta complexidade" como consecuencia de las huelgas de profesionales sanitarios que se están llevando a cabo, pero también hizo mención a que el día del apagón generalizado en abril del año pasado supuso que un centenar de pacientes no pudieran ser intervenidos.

Incidió en que "cada cifra é un paciente e un entorno familiar e persoal", por lo que se comprometió a seguir mejorando, y admitió que los paros de finales de 2025 obligaron a dejar de hacer 200 cirugías y otras 160 que no se llegaron a programar.