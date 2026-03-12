¿Cuál es la mejor tapa de Santiago? Más de 33.000 degustaciones y veredicto el lunes

Santiago se vuelca con las tapas. El popular concurso gastronómico Santiago(é)Tapas ha cerrado su XVII edición con récord de participación: más de 33.000 tapas vendidas tras más de dos semanas de rutas gastronómicas, lo que supone un 10% más que el obtenido en la edición de 2025.

Estas cifras -que superan las 30.000 registradas en 2025 y las 25.000 en 2024-, avalan el tirón de este certamen y ponen de manifiesto la buena acogida que este tipo de iniciativas tiene tanto entre el público como en los establecimientos participantes.

Y una vez finalizado el periodo de degustación, es el momento de despejar la gran duda: ¿cuál es la mejor tapa de Santiago? ¿Y qué hay de la dulce o de la vegetariana?

Entrega de premios

Todas estas incógnitas se resolverán el próximo lunes, 16 de marzo, en un acto de entrega de premios que se celebrará a partir de las 19.00 horas en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia.

De una gilda de cachopo a un donut de tortilla. La creatividad y la tradición han sido dos de los pilares clave del popular concurso, que ha contado con opciones para celíacos, veganos y vegetarianos.

Entre las 76 tapas participantes, se otorgarán el lunes los siguientes tres galardones principales (mediante el voto ponderado del jurado (60%) y del público (40%):

Premio “Deputación da Coruña” á Mellor Tapa Creativa , dotada con 1000 euros. Esta tapa será a que representará a Santiago en el concurso De tapas por Galicia organizado por Turismo de Galicia.

, dotada con 1000 euros. Esta tapa será a que representará a Santiago en el concurso organizado por Turismo de Galicia. Premio “Compostela Gastronómica” á Mellor Tapa Tradicional , dotada con 1000 euros.

, dotada con 1000 euros. Premio á Mellor Tapa Doce, dotado con 1000 euros y un regalo especial de Café Dromedario.

Gilda de cachopo / Santiago(é)tapas

Paralelamente, también se entregarán los siguientes premios adicionales, elegidos por un jurado profesional:

Premio “Ponte da Boga” á Mellor Tapa en maridaxe con Viño , dotado con 500 euros en producto.

, dotado con 500 euros en producto. Premio “Estrella Galicia” á Mellor Tapa en maridaxe con Cervexa , dotado con 500 euros en producto.

, dotado con 500 euros en producto. Premio “Calidade Diferenciada” á Mellor Tapa con produto de DOP, IXP, Produción Ecolóxica ou Artesanía Alimentaria , dotado con un lote de productos de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL).

, dotado con un lote de productos de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL). Premio “Cash Record” á Mellor Tapa Vexetariana/Vegana , dotado con 400 euros en producto.

, dotado con 400 euros en producto. Premio “ACEGA” á Mellor Tapa Sen Glute, dotado con un cheque de 200 euros para la compra de productos sen gluten.

Validación de Tapasportes

Según recuerdan desde la organización del concurso, y aunque el Santiago(é)Tapas ya ha terminado, los Tapasportes todavía pueden validarse hasta el 15 de marzo en la Oficina de Turismo de Santiago, de 10 a 18.00 horas. Y tú, ¿cuál crees que va a ganar?