Santiago(é)Tapas
¿Cuál es la mejor tapa de Santiago? Más de 33.000 degustaciones y veredicto el lunes
El concurso Santiago(é)Tapas cerró su XVII edición con cifras récord. El jurado dará a conocer el próximo lunes las mejores propuestas entre las 76 tapas participantes en una gala celebrada en el Auditorio de Galicia
Santiago se vuelca con las tapas. El popular concurso gastronómico Santiago(é)Tapas ha cerrado su XVII edición con récord de participación: más de 33.000 tapas vendidas tras más de dos semanas de rutas gastronómicas, lo que supone un 10% más que el obtenido en la edición de 2025.
Estas cifras -que superan las 30.000 registradas en 2025 y las 25.000 en 2024-, avalan el tirón de este certamen y ponen de manifiesto la buena acogida que este tipo de iniciativas tiene tanto entre el público como en los establecimientos participantes.
Y una vez finalizado el periodo de degustación, es el momento de despejar la gran duda: ¿cuál es la mejor tapa de Santiago? ¿Y qué hay de la dulce o de la vegetariana?
Entrega de premios
Todas estas incógnitas se resolverán el próximo lunes, 16 de marzo, en un acto de entrega de premios que se celebrará a partir de las 19.00 horas en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia.
De una gilda de cachopo a un donut de tortilla. La creatividad y la tradición han sido dos de los pilares clave del popular concurso, que ha contado con opciones para celíacos, veganos y vegetarianos.
Entre las 76 tapas participantes, se otorgarán el lunes los siguientes tres galardones principales (mediante el voto ponderado del jurado (60%) y del público (40%):
- Premio “Deputación da Coruña” á Mellor Tapa Creativa, dotada con 1000 euros. Esta tapa será a que representará a Santiago en el concurso De tapas por Galicia organizado por Turismo de Galicia.
- Premio “Compostela Gastronómica” á Mellor Tapa Tradicional, dotada con 1000 euros.
- Premio á Mellor Tapa Doce, dotado con 1000 euros y un regalo especial de Café Dromedario.
Paralelamente, también se entregarán los siguientes premios adicionales, elegidos por un jurado profesional:
- Premio “Ponte da Boga” á Mellor Tapa en maridaxe con Viño, dotado con 500 euros en producto.
- Premio “Estrella Galicia” á Mellor Tapa en maridaxe con Cervexa, dotado con 500 euros en producto.
- Premio “Calidade Diferenciada” á Mellor Tapa con produto de DOP, IXP, Produción Ecolóxica ou Artesanía Alimentaria, dotado con un lote de productos de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL).
- Premio “Cash Record” á Mellor Tapa Vexetariana/Vegana, dotado con 400 euros en producto.
- Premio “ACEGA” á Mellor Tapa Sen Glute, dotado con un cheque de 200 euros para la compra de productos sen gluten.
Validación de Tapasportes
Según recuerdan desde la organización del concurso, y aunque el Santiago(é)Tapas ya ha terminado, los Tapasportes todavía pueden validarse hasta el 15 de marzo en la Oficina de Turismo de Santiago, de 10 a 18.00 horas. Y tú, ¿cuál crees que va a ganar?
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”