Del nerviosismo a la euforia: Crujeiras celebra la victoria entre cánticos de “reitora, reitora!”

El 11 de marzo de 2026 pasará a la historia por ser el día de la elección de la primera rectora de la USC. Y no lo olvidará nunca Rosa Crujeiras por ser la protagonista de ese momento histórico. También quedarán para el recuerdo los momentos vividos ayer en la sala de xuntas de la Facultade de Matemáticas, el lugar elegido por la catedrática de Estadística para seguir el recuento, presididos por el nerviosismo en los instantes previos a conocer los resultados, y por la euforia tras la confirmación de su victoria.

Rodeada por miembros de su equipo y acompañada por decenas de seguidores -muchos de ellos estudiantes de la Universidade-, Crujeiras permaneció de pie en el centro de la habitación mirando de frente a una pantalla con la página web en la que debían aparecer los resultados. Entre los asistentes, la frase más repetida era “¡qué nervios!”, mientras otros iban cogiendo posiciones donde podían en una sala abarrotada.

Pasados veinte escasos minutos desde el cierre de las votaciones, un “xa está” puso a todo el mundo en alerta, hasta que se empezó a escuchar “66-34” -en referencia a los porcentajes de voto- y un tímido inicio de aplauso, que no fue secundado porque la página de resultados estaba caída y no se podía ver el recuento.

Crujeiras y su equipo se mantuvieron a la expectativa durante varios segundos, hasta que dieron por buena la confirmación, se escuchó de nuevo el “66-34” y, esta vez sí, el tenso silencio dio paso a una ovación atronadora que se prolongó durante casi un minuto. A continuación, se dispararon cañones de confeti y los presentes en la sala vitorearon a la ganadora con cánticos de “reitora, reitora”. "Sabía que non podía faltar a este evento", afirmó uno de los presentes en la sala. Además, miembros del equipo de Crujeiras del campus de Lugo también celebraron la victoria a distancia, por videoconferencia.

"Fixemos historia"

Visiblemente emocionada, la ya rectora electa saludó uno por uno a todos los que quisieron acompañarla en esta jornada para el recuerdo, dándoles las gracias por su apoyo. A la hora de valorar los resultados ante los medios de comunicación, la sonrisa no desapareció en ningún momento de su cara, llegando a tener incluso un pequeño lapsus ante tantas emociones, que superó retomando su discurso con la idea que indiscutiblemente define el día de del martes 11 de marzo de 2026: “Fixemos historia”.