Nueva caída del tráfico en Lavacolla: uno de cada tres pasajeros deja de volar desde Santiago en un año

Un mes más, los datos confirman a la baja el número de usuarios del aeropuerto de Santiago. El pasado mes de febrero se registraron 130.533 pasajeros, un 29,8% menos que en el mismo mes del pasado año. Ya en el primer mes del 2026, la caída interanual se había situado en un 29,2%, situándose una vez más como el primero de los 20 grandes aeropuertos con una caída más abrupta de viajeros. De la cifra total, 128.708 se desplazaron en vuelos comerciales: 105.771 con origen o destino nacional y 22.937, internacionales

En cuanto a las operaciones, el Rosalía de Castro atendió el mes pasado 1.030 movimientos de aeronaves, un 33,9% menos que en febrero de 2025. De ellos, 939 fueron vuelos comerciales (752 conexiones nacionales y 187 internacionales).

En lo que va de año, la terminal compostelana ha contabilizado 263.612 pasajeros (un 29,5% menos que en el mismo período de 2025) y ha gestionado 2.098 vuelos, un 31.3% menos.

El recorte de vuelos de Ryanair en 2025 y el cierre de su base a finales de octubre asestaron un duro golpe a los datos de la terminal. Cerró el pasado año con 3,12 millones de pasajeros, un 14,3% menos que el año anterior. Lavacolla perdió durante el ejercicio medio millón de viajeros con respecto a 2024. Fue la única terminal gallega en la que se produjo un descenso. La mayor parte de la caída se registró al cerrar el año. En diciembre de 2025, la terminal compsotelana movió un 27 % menos de viajeros que en el mismo mes de 2024. En noviembre había caído un 33 %.

Más rutas en Lavacolla de cara al verano

Además de la marcha de Ryanair, la terminal compostelana se enfrenta este año al cierre durante 35 días por obras de mejora en la pista de aterrizaje. Entre el 22 de abril y el 27 de mayo se paralizará totalmente la actividad. Esta situación tendrá un impacto económico directo de más de 5,3 millones de euros en el comercio y la restauración de la terminal, una cifra que refleja exclusivamente la actividad desarrollada dentro del propio recinto aeroportuario y que no contempla el efecto inducido en la economía de la ciudad, previsiblemente muy superior.

A partir de ese momento se espera que mejore la situación ya que en los últimos meses varias compañías anunciaron que estrenarán vuelos de cara a la temporada de verano. Es el caso de Vueling que contará con tres nuevas rutas: Ibiza, Jerez y Marrakech. La ruta a Marrakech (Marruecos), destino al que se podrá viajar a partir del 27 de marzo, contará con dos frecuencias semanales los miércoles y domingos. Esta incorporación refuerza la presencia internacional de Vueling en el norte de África, un corredor estratégico para la aerolínea. Por su parte, la nueva conexión con Jerez, disponible para volar a partir del 3 de junio, contará con dos frecuencias semanales los miércoles y sábados. La ruta a Ibiza operará desde el 18 de junio y contará con dos frecuencias semanales los jueves y domingos. A estas novedades se suma la extensión también durante todo el verano de la ruta Santiago-Zúrich (Suiza), que estará disponible a partir del 18 de junio con dos frecuencias semanales los jueves y domingos.

Por su parte, United Airlines se estrenará en el Rosalía de Castro con un vuelo directo a Nueva York.

El inicio de operaciones de KLM en Lavacolla con una ruta a Ámsterdam posibilitará la conexión directa con su principal aeropuerto de operaciones, donde tiene conectividad global. En los meses centrales del verano habrá vuelos diarios.

Aer Lingus, por su parte, contará con una nueva ruta directa a Cork, además de incrementar los vuelos a Dublín hasta en cinco a la semana.