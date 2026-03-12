O centro de arte rupestre, á espera dun novo convenio para despegar
Os concellos implicados e a Deputación abordaron a sinalética dos xacementos, o mantemento e a creación do comité cientítico
O salón de plenos do Concello de Santiago acolleu este mércores a xuntanza do Consello Director do Parque Compostela Rupestre, unha iniciativa impulsada pola Deputación da Coruña, coa participación dos concellos de Santiago, Ames, Brión, Teo e Val do Dubra. Durante o encontro abordouse a a situación do Centro de Interpretación da Arte Rupestre de Villestro (CIRVI), que esté pendente de acondicionar para abrilo aos visitantes na antiga escola da parroquia. «Vaise renovar o convenio para que poida comezar a licitación e ter preparado ese centro como epicentro de todo o que serán os roteiros de Compostela Rupestre», indicou o deputado provincial de Patrimonio, Xosé Penas.
A reunión serviu tamén para informar sobre a sinalética dos parques e xacementos, así como sobre a situación das limpezas e dos terreos. Tratáronse tamén as actuacións previstas no ámbito do parque e ratifiouse a incorporación do Concello de Outes, á espera da validación por parte do comité científico.
No relativo á sinalética, Penas explicou que a proposta de sinalización dos roteiros e dos parques foi aceptada por todos os concellos participantes. A Deputación está a traballar nun modelo unitario para identificar as rutas e os emprazamentos concretos dos bens patrimoniais, co obxectivo de ofrecer información complementaria sen competir coa sinalización turística existente nas estradas.
Durante a xuntanza falouse tamén da situación da roza das fincas e o mantemento dos espazos. Segundo indicou o deputado, xa se realizou un primeiro traballo de roza e adecuación das fincas e «agora, ese traballo, loxicamente, témolo que manter no tempo, tanto os concellos como a Deputación».
Outro dos asuntos tratados foi a constitución do comité científico do parque. Penas explicou que está condicionado «pola dificultade de moitos técnicos para poderen participar nel». Con todo, expresou o seu desexo de conformalo «antes do verán».
Ademais, tratouse a cuestión da adquisición, expropiación e traspaso de propiedades nas que se localizan xacementos e petróglifos, un proceso que se levará a cabo de maneira conxunta entre a Deputación e os concellos.
