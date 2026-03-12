Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O centro de arte rupestre, á espera dun novo convenio para despegar

Os concellos implicados e a Deputación abordaron a sinalética dos xacementos, o mantemento e a creación do comité cientítico

Xuntanza de Compostela Rupestre, este mércores no salón de plenos do Concello de Santiago.

Xuntanza de Compostela Rupestre, este mércores no salón de plenos do Concello de Santiago. / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

O salón de plenos do Concello de Santiago acolleu este mércores a xuntanza do Consello Director do Parque Compostela Rupestre, unha iniciativa impulsada pola Deputación da Coruña, coa participación dos concellos de Santiago, Ames, Brión, Teo e Val do Dubra. Durante o encontro abordouse a a situación do Centro de Interpretación da Arte Rupestre de Villestro (CIRVI), que esté pendente de acondicionar para abrilo aos visitantes na antiga escola da parroquia. «Vaise renovar o convenio para que poida comezar a licitación e ter preparado ese centro como epicentro de todo o que serán os roteiros de Compostela Rupestre», indicou o deputado provincial de Patrimonio, Xosé Penas.

A reunión serviu tamén para informar sobre a sinalética dos parques e xacementos, así como sobre a situación das limpezas e dos terreos. Tratáronse tamén as actuacións previstas no ámbito do parque e ratifiouse a incorporación do Concello de Outes, á espera da validación por parte do comité científico.

No relativo á sinalética, Penas explicou que a proposta de sinalización dos roteiros e dos parques foi aceptada por todos os concellos participantes. A Deputación está a traballar nun modelo unitario para identificar as rutas e os emprazamentos concretos dos bens patrimoniais, co obxectivo de ofrecer información complementaria sen competir coa sinalización turística existente nas estradas.

Durante a xuntanza falouse tamén da situación da roza das fincas e o mantemento dos espazos. Segundo indicou o deputado, xa se realizou un primeiro traballo de roza e adecuación das fincas e «agora, ese traballo, loxicamente, témolo que manter no tempo, tanto os concellos como a Deputación».

Outro dos asuntos tratados foi a constitución do comité científico do parque. Penas explicou que está condicionado «pola dificultade de moitos técnicos para poderen participar nel». Con todo, expresou o seu desexo de conformalo «antes do verán».

Ademais, tratouse a cuestión da adquisición, expropiación e traspaso de propiedades nas que se localizan xacementos e petróglifos, un proceso que se levará a cabo de maneira conxunta entre a Deputación e os concellos.

O centro de arte rupestre, á espera dun novo convenio para despegar

PP e PSOE reclaman a Raxoi un plan para atallar a crise da vivenda

Del nerviosismo a la euforia: Crujeiras celebra la victoria entre cánticos de “reitora, reitora!”

Realizan por primera vez en el CHUS una crioablación de un tumor renal mediante frío extremo

Francisco Haz, sociólogo de la USC: "Vivimos una epidemia de soledad"

Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia

Rosa Crujeiras, la matemática que reformula más de 500 años de historia de la USC

