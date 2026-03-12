CARBURANTES EN COMPOSTELA
'Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
La escasez registrada por el cierre del estrecho de Ormuz llegó a elevar por encima de los 2 euros el litro de diésel en la capital gallega
Después de que ayer la AIE liberara el 33% de las reservas estratégicas de petróleo, en la que es la mayor descarga de su historia para compensar los efectos que está teniendo en los mercados la guerra en Oriente Medio, los precios de la gasolina sienten 'un cierto alivio' en Santiago. Tras más de 48 horas en las que el litro de diésel ha llegado a superar la barrera de los 2 euros en algunos surtidores compostelanos, hoy los precios retroceden por debajo de ese umbral.
Pese a ello, los precios de los carburantes hoy en la capital de Galicia -al igual que en el resto del mundo- se mantienen desorbitados, y aunque la medida de la Agencia Internacional de la Energía haya liberado un tercio de las reservas mundiales, el barril de Brent sigue rondando este jueves los 100 dólares, por lo que aquellos que hoy reposten gasolina en Santiago, seguirán pagando las consecuencias del conflicto armado entre los ejércitos de Estados Unidos e Israel y el régimen iraní de los ayatolás.
Por debajo de los 2 euros
Para comprobar los precios de los surtidores en Santiago, desde EL CORREO GALLEGO recurrimos un día más a la página comparadora de precios Komparing.com, la cual arroja que en el primer puesto de la gasolinera más cara este jueves para llenar el depósito se sitúa la que la compañía Valcarce tiene en la vía Pasteur, en el polígono del Tambre, donde el diésel cuesta hoy 1.959 euros el litro, mientras que el valor de la gasolina 95 llega hasta los 1.809 euros litro.
La otra estación compostelana que llegó a superar los 2 euros por el litro de gasoil durante los últimos días, es la que Staroil tiene en Mercagalicia, también en el polígono del Tambre, donde este jueves baja hasta los 1.918 euros el litro y donde el valor de la gasolina 95 se sitúa en los 1.769 euros.
Las estaciones más económicas este jueves en Santiago
En el lado opuesto de la balanza como las estaciones de servicio más económicas para repostar este jueves en Santiago, volvemos a encontrar a las que la compañía Plenergy tiene en las rúas Polonia, Nobel y País Vasco, y la que Petroprix gestiona en la rúa Amio.
En ambas gasolineras el litro de diésel vale hoy 1.729 euros el litro, siendo 23 céntimos más baratas que la opción más cara de la ciudad, mientras que el litro de gasolina 95 llega a los 1.547 euros, lo que supone un ahorro de más de 25 céntimos con respecto al surtidor más caro para este carburante en Santiago.
