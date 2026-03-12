Promoción 1921 de Medicina de la USC: un nieto del doctor Abeigón Pazos busca la orla de su abuelo

Un nieto del médico Tomás Abeigón Pazos, natural de Pontevedra, ha iniciado una búsqueda para localizar la orla de la promoción de la Facultad de Medicina que finalizó sus estudios en 1921 en la Universidade de Santiago.

El doctor Abeigón Pazos nació a finales del siglo XIX, en 1896. Se licenció como médico en Compostela para realizar después el doctorado en Medicina y Cirugía en la Universidad Central, antecesora de la Universidad Complutense de Madrid, en el año 1924. En la fotografía que encabeza este artículo, obra de Casado, Abeigón está sentado en el extremo izquierdo de la primera fila.

"Puede que con esa foto de Casado encontremos a algún familiar de los médicos que posan en ella", explica Tomás, nieto del doctor Abeigón y artífice de esta iniciativa. "No obstante, es probable que quien realizó la orla en la que aparece mi abuelo junto a sus compañeros de promoción fuera un fotógrafo que firmaba como Balbás", añade.

La familia de Tomás Abeigón espera que instituciones académicas, colecciones particulares, archivos históricos, asociaciones médicas o descendientes de otros alumnos puedan conservar una fotografía de dicha orla.

Según consta en la documentación de la época, los estudiantes que finalizaron sus estudios en ese curso de 1921 fueron:

Manuel González Graña, Benito Rodríguez y Rodríguez, Antonio Cobas Núñez, Luis Sánchez Harguindey, Alfonso González Garra, Justo Mosquera Blanco, José Lorenzo Rodríguez, José Hermida Pérez, Manuel Souto Veiga, Manuel Iglesias Romero, José González Llorens, Francisco Esmoris Recamán, Claudio Barros Vidal, Joaquín del Río Someza, Manuel Trillo Garriga, Francisco Mosquera Souto, Ramón Colleián Otero, Ildefonso Elauria Larrauri, Carlos García Cabezas, Alejandro Sendón Amado, Manuel García Iglesias, Alfredo Martínez Araujo, Francisco Pérez Alcalde, Tomás Abeigón Pazos, Santiago Cunqueiro Montenegro, Luis Varela Curbera, José Regueiro Pumpido, Emilio Estévez y Estévez, Manuel Villar Escandón, Román Barros Barreiro, José Crespo Nogueiro, Benito J. Otero y Otero, Alfonso Martínez Rodríguez, Celestino Iglesias Arteaga, Antonio Rodríguez Calvo, Norberto Otero Verdía y José Malvar Yáñez.

Si tienes información sobre la orla que pueda ayudar a la familia en su búsqueda escribe a web@elcorreogallego.es.