Os stands de Espazos Efémeros volven este venres e sábado ao mercado de abastos de Santiago

Nove empresas, maioritariamente cooperativas agroalimentarias, participan nesta iniciativa para potenciar os seus produtos e servizos dende o valor que achega a proximidade

Tamén estarán habilitados os días 8, 9, 22, 23, 29 e 30 de maio

Unha das naves da Praza de Abastos compostelá.

Unha das naves da Praza de Abastos compostelá. / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

O mercado de Abastos de Santiago volve acoller este venres e sábado unha nova fase de Espazos Efémeros de Emprendemento 2026, unha iniciativa desenvolvida pola Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) para impulsar a visibilidade do modelo cooperativo a través do formato pop-up, con stands temporais.

Baixo o paraugas do programa europeo Interreg Poctep ES_FACTORY, o evento funciona como un escaparate de innovación comercial. Durante varias semanas (só venres e sábados) de marzo e maio, entre as 9.30 e 15.00 horas, as persoas visitantes poderán interaccionar cos representantes das distintas empresas de economía social con orixe no rural galego, nun contorno de proximidade e contacto directo. En concreto os expositores volverán estar habilitados os días 8, 9, 22, 23, 29 e 30 de maio.

Máis alá do carácter empresarial, Espazos Efémeros convida á cidadanía a redescubrir o produto galego dende unha óptica moderna. Os asistentes poderán gozar dunha experiencia de compra diferente, coñecer os procesos de elaboración de man dos seus protagonistas e apoiar directamente o emprendemento do noso territorio.

As empresas participantes, ademais do contacto directo co público, disporán de apoio específico no ámbito da estratexia, comunicación e promoción ao longo de varias sesións con profesionais expertos que se desenvolverán nas tardes dos venres.

Como indica Carlos Ares, director-xerente de AGACA: "queremos que o consumidor non só compre un produto, senón que entenda o valor social e a innovación que hai detrás de cada cooperativa".

Firmas participantes

As empresas que estarán presentes nos stands representan a diversidade e calidade dos nosos produtos de orixe cooperativa: Bico de Xeado (marca de xeados da Cooperativa Provincial de A Coruña); Campo Capela; Queixería Dona Cobiña (da cooperativa Cobideza); Eidosela (viños); Moraima (cooperativa Viña Moraima); Paco & Lola; Terras da Mariña;Únicla (marca vinculada a Clun) e Entrelampo (asociación pro saúde mental que procura creación de emprego a persoas con problemas de saúde mental graves e cultivan produtos de horta).

Crujeiras, primera rectora de Galicia, consolidó su triunfo entre el profesorado: Flores solo la superó en cuatro facultades

Os stands de Espazos Efémeros volven este venres e sábado ao mercado de abastos de Santiago

¿El mejor plan de Semana Santa? Un pueblo a menos de una hora de Santiago reúne a Panorama, París de Noia y al cantante gallego más viral

Promoción 1921 de Medicina de la USC: un nieto del doctor Abeigón Pazos busca la orla de su abuelo

Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia

Axenda cultural: Que facer hoxe, 12 de marzo, en Santiago?

Ni filtros ni IA: el secreto de la abuela de 102 años que ha conquistado Instagram desde Santiago

Francisco Haz, sociólogo de la USC: "Vivimos una epidemia de soledad"

