‘Ultreia’, la novela que narra la gran expansión del Camino de Santiago en Europa

El escritor lucense Francisco Narla presentó este miércoles en Santiago su nueva novela, Ultreia, una obra de ficción histórica ambientada en la Edad Media que reivindica la figura de Urraca I de León y se adentra en las luces y sombras del arzobispo compostelano Diego Gelmírez, en el contexto del auge de las peregrinaciones hacia la Catedral.

Durante el acto de presentación, celebrado en la basílica compostelana, Narla explicó ante los asistentes que la novela sitúa al lector en uno de los momentos más decisivos para la consolidación del Camino de Santiago como gran ruta de peregrinación europea. A través de personajes históricos y ficticios, el autor reconstruye una época marcada por las luchas de poder entre la monarquía, la nobleza y la Iglesia, en un momento en el que la ciudad compostelana comenzaba a ganar relevancia religiosa y política en el continente.

En la obra, el escritor pone especial atención en la figura de la reina Urraca, soberana del reino de León entre los siglos XI y XII, cuya imagen histórica ha estado rodeada de polémica. Según señaló Narla durante la presentación, su intención ha sido mostrar una visión más compleja de la monarca, reivindicando su capacidad política y su papel en este periodo.

La figura de Diego Gelmírez, primer gran arzobispo de Santiago

Junto a ella, la novela también se adentra en la figura de Diego Gelmírez, primer gran arzobispo de Santiago y uno de los personajes más influyentes de la época. El autor destacó el peso de este en la consolidación del poder de la sede compostelana y en la proyección internacional del santuario, aunque la historia también explora los aspectos más controvertidos de su trayectoria, entre las que se incluyen los intentos de linchamiento por parte del pueblo compostelano.

Así pues, la trama se desarrolla en un momento en el que el Camino comenzaba a atraer a peregrinos de diferentes puntos de Europa. En ese escenario, la novela recrea la vida de quienes recorrían la ruta jacobea, con sus peligros, intereses y motivaciones, al tiempo que retrata el ambiente político y religioso de la época.

Noticias relacionadas

Trilogía

Durante el encuentro con los lectores, Narla también explicó que Ultreia forma parte de un proyecto narrativo más amplio centrado en el Camino de Santiago. La novela se integra en una trilogía en la que el autor aborda distintas etapas históricas vinculadas a la evolución de la ruta jacobea, desde su consolidación medieval hasta su expansión como uno de los grandes itinerarios culturales y espirituales de Europa.