Abierto el plazo de solicitud para las escuelas infantiles municipales de Santiago: conoce los requisitos y plazos

Este viernes 13 de marzo se abre el plazo de solicitud de plazas de nuevo ingreso para el próximo curso en las Escuelas Infantiles Municipales (EIM) de Conxo, As Fontiñas y Meixonfrío-Salgueiriños.

Las solicitudes -una vez tramitadas las renovaciones y los traslados del alumnado actual y publicada la lista de plazas vacantes de cada uno de los centros compostelanos-, ya pueden presentarse en la sede electrónica del Concello de Santiago a través del trámite 'Solicitude de ingreso en escolas infantís municipais' para nuevo alumnado.

También pueden presentarse de manera presencial en el Rexistro Xeral del concello compostelano o mediante cualquiera de las formas previstas en la Lei 39/2015.

Los formularios necesarios (modelo ED005) y el resto de documentación podrán descargarse desde la sede del Concello de Santiago, solicitarse por correo o bien de forma presencial en cualquiera de las tres escuelas infantiles.

Listas de admisión y de espera

La lista provisional de admisiones, exclusiones y espera del nuevo alumnado se hará pública entre el 28 y el 30 de abril en la web del concello. También estará disponible en las escuelas.

Los interesados podrán realizar las reclamaciones oportunas, en un plazo de diez días naturales tras la fecha de publicación de la lista provisional. Pueden realizarse por medios electrónicos o de manera presencial en el Registro Xeral del concello.

Por su parte, las listas definitivas se publicarán entre el 18 y el 22 de mayo, tanto en la web del concello compostelano como en las escuelas infantiles.

Plazo de matrícula

Tras conocerse las listas de admisión, el plazo de matrícula será del 25 de mayo al 5 de junio. Las familias contarán con toda la información y el asesoramiento relativo al funcionamiento de las escuelas, pudiendo visitar las instalaciones y recoger los impresos necesarios para formalizar la matrícula.

De no realizarse durante el periodo establecido se perderá la plaza y, tras formalizarse todas las matrículas, se cubrirán las plazas libres por orden de lista de espera.

Condiciones

Uno de los principales requisitos para ser beneficiario de una plaza en las escuelas infantiles es que el menor solicitante esté empadronado en Santiago, a excepción de los hijos de las trabajadoras de los centros.

Asimismo, las solicitudes de nuevo ingreso seguirán la siguiente orden de adjudicación: