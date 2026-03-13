Espectáculo de humor
El ‘First Dates’ a la gallega de Touriñán y Perdomo vuelve a Santiago
El dúo cómico presenta 'Amoriños', donde las citas imposibles y las historias inesperadas dan forma a un show único que evoluciona en cada actuación
Tras los éxitos de Corentena o Corentena: Game Over, Touriñán y Perdomo vuelven a los escenarios con un nuevo espectáculo que gira en torno al tema más universal y complicado de todos: el amor.
En Amoriños, los dos humoristas ahondan en el territorio más imprevisible de las relaciones humanas, en una comedia donde las citas imposibles, los encuentros inesperados y las historias que nacen en directo forman parte del juego teatral.
Un 'First Dates' a la gallega
Construido como un 'First Dates' a la gallega, el humor más salvaje que tanto caracteriza a ambos cómicos se da la mano con la emoción y la improvisación en Amoriños.
La improvisación es precisamente uno de los grandes pilares de este espectáculo: cada función se construye sobre el escenario "a través da improvisación e da interacción co público, facendo que o espectáculo evolucione constantemente", explican desde la productora gallega Ainé.
El resultado final es una función totalmente única y diferente a las anteriores que es posible gracias a la complicidad existente entre Xosé A. Touriñán y David Perdomo.
'Amoriños' en Santiago
Amoriños regresa a Compostela este domingo, 15 de marzo, con dos pases a las 18 y a las 21.00 horas en el Auditorio de Galicia.
La parada en la capital gallega es la segunda de la nueva gira del espectáculo, luego del que tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Vilagarcía el sábado 14.
Tras ambas funciones, la gira continuará por distintas localidades gallegas hasta finalizar en A Coruña el 7 de junio.
Las entradas -a la venta desde los 16,74 euros- y otras ciudades disponibles pueden consultarse en la web oficial del evento.
Esta es, sin duda, una gran oportunidad para todos aquellos que no pudieron acudir al estreno de Amoriños en Compostela en su primera gira, el pasado 14 de diciembre.
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal