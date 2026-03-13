Tras los éxitos de Corentena o Corentena: Game Over, Touriñán y Perdomo vuelven a los escenarios con un nuevo espectáculo que gira en torno al tema más universal y complicado de todos: el amor.

En Amoriños, los dos humoristas ahondan en el territorio más imprevisible de las relaciones humanas, en una comedia donde las citas imposibles, los encuentros inesperados y las historias que nacen en directo forman parte del juego teatral.

Un 'First Dates' a la gallega

Construido como un 'First Dates' a la gallega, el humor más salvaje que tanto caracteriza a ambos cómicos se da la mano con la emoción y la improvisación en Amoriños.

La improvisación es precisamente uno de los grandes pilares de este espectáculo: cada función se construye sobre el escenario "a través da improvisación e da interacción co público, facendo que o espectáculo evolucione constantemente", explican desde la productora gallega Ainé.

El 'First Dates' a la gallega de Touriñán y Perdomo vuelve a Santiago / Aigi Boga

El resultado final es una función totalmente única y diferente a las anteriores que es posible gracias a la complicidad existente entre Xosé A. Touriñán y David Perdomo.

'Amoriños' en Santiago

Amoriños regresa a Compostela este domingo, 15 de marzo, con dos pases a las 18 y a las 21.00 horas en el Auditorio de Galicia.

La parada en la capital gallega es la segunda de la nueva gira del espectáculo, luego del que tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Vilagarcía el sábado 14.

Tras ambas funciones, la gira continuará por distintas localidades gallegas hasta finalizar en A Coruña el 7 de junio.

Las entradas -a la venta desde los 16,74 euros- y otras ciudades disponibles pueden consultarse en la web oficial del evento.

Esta es, sin duda, una gran oportunidad para todos aquellos que no pudieron acudir al estreno de Amoriños en Compostela en su primera gira, el pasado 14 de diciembre.