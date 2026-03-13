AXENDA CULTURAL
Que facer hoxe, 13 de marzo, en Santiago: noite de humor con Joaquín Pajarón e a súa ‘Filososidra’
O pub Riquela terá en directo ás 20.30h a Escandaloso Xpósito, unha das figuras máis revolucionarias do hip hop actual
El Correo Gallego
O humor será a nota dominante na proposta teatral que chega hoxe ás 21h ao Auditorio Abanca. Filososidra, con Joaquín Pajarón, é un monólogo cheo de reflexións sobre a vida cotidiana desde a barra dun bar. Entradas dispoñibles en Ataquilla desde 16,60 euros.
Chiquita Movida esgota entradas para o seu debut en Santiago
CONCERTOS. Entre as propostas musicais deste venres destaca o concerto de Chiquita Movida na sala Capitol ás 21.30 horas. O novo proxecto de Rayden debuta en Compostela xerando gran expectación ao ter esgotado xa as entradas dispoñibles. Ademais, o pub Riquela terá en directo ás 20.30h a Escandaloso Xpósito, unha das figuras máis revolucionarias do hip hop actual (entradas por 13,2 euros). A sala Moon tamén trae unha proposta do mesmo xénero ás 21h, neste caso con Ezvit 810, un artista que medrou en internet antes de dar o salto ás sa las (22,44 euros). Na Casa das Crechas actuará ás 21h Suu, unha barcelonesa que xa destaca como unha das voces máis recoñecibles do novo pop estatal (16,5 euros). Ademais, na sala Fantástica tocará Loiros Band, que chegan co seu segundo traballo e os seus ritmos de jazz, rock e shoegaze (10 euros). Cita musical tamén no Milladoiro, na Galway Irish Tavern, a cargo de Alfredo Löb (entrada inversa).
Presentación de libros en Numax e Komic
LITERATURA. A Libraría Numax acolle a presentación do libro Perder o norte (Galaxia), Premio Illa Nova de Narrativa 2025, de María Quiroga, ás 19.00 horas. A autora estará acompañada pola escritora Cynthia Menéndez. Ademais, ás 18.00 horas, en Komic, Alberto Taracido presentará e asinará exemplares de O eco dos días rotos, unha novela gráfica de cor te costumista ambientada no barrio coruñés de Labañou na década dos setenta.
A MICE proxecta a sesión Tránsitos en colaboración co Cineclube
CINE. A sesión Tránsitos, organizada en colaboración co Cineclube de Compostela, consolídase como un dos espazos de diálogo máis singulares da MICE. Concibida como unha sección aberta ás marxes e ás intersec cións do cinema, propón unha selección de filmes que exploran relacións sensibles entre antropoloxía, territorio e representación.
Nesta ocasión, o filme elixido é Xinetes divinos: Os deuses viventes de Haití, resultado das imaxes gravadas por Maya Deren durante os anos nos que viviu en Haití, entre 1947 e 1951. A sesión desenvolverase desde as 20.30h no Teatro Prin cipal con entrada gratis previa retirada na Zona C, en Numax, no Museo do Pobo Galego ou no propio teatro desde unha hora antes.
