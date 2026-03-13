El Concello de Santiago cede un local municipal a la Policía Nacional tras el incendio de la comisaría

El Concello de Santiago ha acordado ceder a la Policía Nacional un local municipal para trasladar de forma temporal algunas dependencias policiales tras el incendio que el pasado 12 de febrero dejó gravemente dañada la comisaría compostelana. La decisión llega después de que se haya constatado que la recuperación del edificio afectado se prolongará durante meses, lo que ha obligado a reorganizar los servicios y buscar espacios alternativos para poder mantener la actividad policial en la ciudad.

Según confirmaron fuentes municipales, el consistorio ha estado a disposición de la Policía Nacional y de la Delegación del Gobierno "desde o primeiro momento" en que se produjo el incendio en las dependencias policiales de la capital gallega. En este contexto, la propia alcaldesa mantuvo contacto directo con la comisaria y con otras autoridades para conocer las necesidades derivadas de la situación y estudiar posibles soluciones que permitieran garantizar el funcionamiento de los servicios.

Fruto de esos contactos, el Concello acordó este mismo viernes con la Policía Nacional la cesión de un local municipal que podrá ser utilizado de manera provisional para acoger parte de las dependencias policiales afectadas por el incendio. Desde el Ayuntamiento explican que la decisión se tomó atendiendo a las necesidades planteadas por el propio cuerpo policial, con el objetivo de facilitar el desarrollo de su actividad mientras continúan las tareas de limpieza, evaluación de daños y planificación de las obras necesarias en la comisaría.

Por el momento no se ha hecho pública la ubicación del local que acogerá estas dependencias. Fuentes policiales consultadas señalan que todavía se están evaluando distintas opciones para encontrar un espacio que se adapte a las necesidades operativas de las unidades que podrían trasladarse. La previsión es que durante la próxima semana se concreten tanto la localización definitiva como los departamentos que se instalarán en estas instalaciones temporales.

Entre las posibilidades que se barajan figura el traslado de algunas unidades específicas, aunque por ahora no existe una decisión definitiva. Algunas fuentes apuntan a que podría estudiarse la reubicación de la UFAM —la Unidad de Atención a la Familia y Mujer—, si bien esta opción todavía no está confirmada y dependerá de la adecuación del espacio y de la reorganización interna que se está diseñando.

La cesión del local busca, sobre todo, aliviar la situación que se vive actualmente en el edificio auxiliar de la comisaría, donde se han concentrado buena parte de los servicios tras el incendio del inmueble principal. En estas instalaciones provisionales trabajan ahora numerosas unidades, lo que ha generado una notable congestión en los espacios disponibles y ha obligado a reorganizar despachos y zonas de atención.

Fuentes policiales explican que con el paso de las semanas se ha ido confirmando que la recuperación completa de la comisaría afectada será un proceso largo. “Lo cierto es que ahora se ha constatado que esto va para meses y hay que buscar locales para aliviar el edificio en el que estamos actualmente”, señalan. Esta situación ha llevado a explorar distintas alternativas para distribuir los servicios y garantizar que la actividad policial pueda mantenerse con normalidad mientras se llevan a cabo las obras necesarias en el inmueble siniestrado.

Petición de los concejales no adscritos

El anuncio del Concello de Santiago se produjo después de que los concejales no adscritos, en este caso representados por Gonzalo Muíños, reclamasen precisamente este viernes la colaboración del Ayuntamiento para facilitar espacios municipales que permitan aliviar la situación de provisionalidad en la que se encuentra la Policía Nacional tras el incendio de la comisaría. En un comunicado difundido por la mañana, los ediles defendían la necesidad de que el gobierno local ponga a disposición del cuerpo policial instalaciones municipales que puedan adaptarse temporalmente a sus necesidades operativas mientras se prolonga la recuperación del edificio afectado.

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En su intervención, Muiños también hizo referencia al impacto que la situación está teniendo en la operatividad del cuerpo en la ciudad, señalando que alrededor de 40 vehículos policiales se encuentran actualmente sin poder utilizarse debido a los daños provocados por el incendio en las instalaciones de la comisaría. El edil consideró que, ante este escenario excepcional, resulta necesario adoptar medidas de apoyo institucional para facilitar el trabajo de los agentes y garantizar el funcionamiento de los servicios policiales mientras se prolongan los trabajos de recuperación del edificio siniestrado.