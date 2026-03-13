La Fiscalía pide 8 años de prisión para un acusado de abuso sexual en un albergue de Santiago

El Ministerio Público solicita una pena de 8 años de prisión para un hombre acusado de un delito de abuso sexual ocurrido en mayo de 2018 en un albergue de Santiago. La víctima y el acusado son adultos, según la Fiscalía.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal pide que el procesado no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima —ya sea a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente— ni comunicarse con ella por ningún medio durante 9 años. También solicita la imposición de una libertad vigilada de seis años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Como responsable civil, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 40.000 euros.

Noticias relacionadas

El Ministerio Público ha solicitado, además, que las sesiones del juicio, que tendrá lugar el próximo lunes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, se celebren a puerta cerrada, con el fin de proteger la intimidad de la víctima y evitar perjuicios que podrían derivarse del desarrollo ordinario del proceso. El caso vuelve a poner el foco en la protección de los derechos de las víctimas adultas de delitos sexuales, mientras se prepara el juicio en la ciudad gallega.