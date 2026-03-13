Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fiscalía pide 8 años de prisión para un acusado de abuso sexual en un albergue de Santiago

El Ministerio Público solicita restricciones de acercamiento y comunicación con la víctima durante 9 años y una indemnización de 40.000 euros

Juzgados de Santiago

Juzgados de Santiago / Antonio Hernández

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

El Ministerio Público solicita una pena de 8 años de prisión para un hombre acusado de un delito de abuso sexual ocurrido en mayo de 2018 en un albergue de Santiago. La víctima y el acusado son adultos, según la Fiscalía.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal pide que el procesado no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima —ya sea a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente— ni comunicarse con ella por ningún medio durante 9 años. También solicita la imposición de una libertad vigilada de seis años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Como responsable civil, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 40.000 euros.

El Ministerio Público ha solicitado, además, que las sesiones del juicio, que tendrá lugar el próximo lunes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, se celebren a puerta cerrada, con el fin de proteger la intimidad de la víctima y evitar perjuicios que podrían derivarse del desarrollo ordinario del proceso. El caso vuelve a poner el foco en la protección de los derechos de las víctimas adultas de delitos sexuales, mientras se prepara el juicio en la ciudad gallega.

