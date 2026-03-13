Un hombre resulta herido en Santiago tras una deflagración al intentar apagar con agua una freidora
La primera llamada que recibieron en Bomberos alertaba de que no había incendio como tal, pero que sí hubiera una pequeña explosión
Un hombre ha resultado herido por una deflagración a última hora de este jueves en Santiago, después de intentar apagar con agua un fuego declarado en una freidora de su vivienda. Al suceso, que ha ocurrido poco antes de la medianoche de ayer en el número 5 de la rúa Poza de Bar, acudieron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos, así como una ambulancia de Urxencias Sanitarias.
Fuentes consultadas del servicio de extinción de incendios de la ciudad, confirman a EL CORREO GALLEGO que fueron alertados por esta situación en torno a las 23:45 horas. En el aviso de la primera persona que los llamó, informaban de que no había incendio como tal, pero que sí hubiera una pequeña explosión, algo que les confirmaron de camino los agentes municipales que ya estaban en el lugar.
Quemaduras en pelo y cuello
Una deflagración que, tal y como apuntan desde Bomberos, "se produjo cuando el inquilino arrojó agua sobre una freidora que había comenzado a arder en su cocina, provocando un pequeña bola de fuego". Una mala decisión que este hombre habría tomado sin pensar, y que según explican desde el parque compostelano, le ha producido "quemaduras en el pelo y en el cuello".
Finalmente, el trabajo de los servicios de extinción se limitó a revisar la vivienda mientras llegaban los servicios sanitarios para atender a este hombre herido en Santiago.
