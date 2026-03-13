Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Antón LouroIránCampaña de pescaAtropello en O PinoAgriños
instagram

Un hombre resulta herido en Santiago tras una deflagración al intentar apagar con agua una freidora

La primera llamada que recibieron en Bomberos alertaba de que no había incendio como tal, pero que sí hubiera una pequeña explosión

Los Bomberos de Santiago en una imagen de archivo de una intervención

Los Bomberos de Santiago en una imagen de archivo de una intervención / Xoán Álvarez

David Suárez

Santiago de Compostela

Un hombre ha resultado herido por una deflagración a última hora de este jueves en Santiago, después de intentar apagar con agua un fuego declarado en una freidora de su vivienda. Al suceso, que ha ocurrido poco antes de la medianoche de ayer en el número 5 de la rúa Poza de Bar, acudieron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos, así como una ambulancia de Urxencias Sanitarias.

Fuentes consultadas del servicio de extinción de incendios de la ciudad, confirman a EL CORREO GALLEGO que fueron alertados por esta situación en torno a las 23:45 horas. En el aviso de la primera persona que los llamó, informaban de que no había incendio como tal, pero que sí hubiera una pequeña explosión, algo que les confirmaron de camino los agentes municipales que ya estaban en el lugar.

La vivienda del joven herido se encuentra en el número 5 de la rúa Poza de Bar, en Santiago

La vivienda del hombre herido se encuentra en el número 5 de la rúa Poza de Bar, en Santiago / Maps

Quemaduras en pelo y cuello

Una deflagración que, tal y como apuntan desde Bomberos, "se produjo cuando el inquilino arrojó agua sobre una freidora que había comenzado a arder en su cocina, provocando un pequeña bola de fuego". Una mala decisión que este hombre habría tomado sin pensar, y que según explican desde el parque compostelano, le ha producido "quemaduras en el pelo y en el cuello".

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el trabajo de los servicios de extinción se limitó a revisar la vivienda mientras llegaban los servicios sanitarios para atender a este hombre herido en Santiago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
  2. Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
  3. Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
  4. Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
  5. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  6. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
  7. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
  8. Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal

El ‘First Dates’ a la gallega de Touriñán y Perdomo vuelve a Santiago

El ‘First Dates’ a la gallega de Touriñán y Perdomo vuelve a Santiago

Un hombre resulta herido en Santiago tras una deflagración al intentar apagar con agua una freidora

Un hombre resulta herido en Santiago tras una deflagración al intentar apagar con agua una freidora

Copas por 6 euros o menos: 3 bares de Santiago que resisten la subida de precios y mantienen la esencia de siempre

Copas por 6 euros o menos: 3 bares de Santiago que resisten la subida de precios y mantienen la esencia de siempre

Que facer hoxe, 13 de marzo, en Santiago: noite de humor con Joaquín Pajarón e a súa ‘Filososidra’

Que facer hoxe, 13 de marzo, en Santiago: noite de humor con Joaquín Pajarón e a súa ‘Filososidra’

Un peregrino checo recorre el Camino de Santiago acompañado de un caballo, un poni y dos perros

Un peregrino checo recorre el Camino de Santiago acompañado de un caballo, un poni y dos perros

¿El mejor plan de Semana Santa? Un pueblo a menos de una hora de Santiago reúne a Panorama, París de Noia y al cantante gallego más viral

¿El mejor plan de Semana Santa? Un pueblo a menos de una hora de Santiago reúne a Panorama, París de Noia y al cantante gallego más viral

Los famosos se rinden al Camino de Santiago: desde Paulo Coelho a Stephen Hawking

Los famosos se rinden al Camino de Santiago: desde Paulo Coelho a Stephen Hawking

Santiago aspira a ser Ciudad Europea de la Ciencia en 2028: «Es una convocatoria muy competitiva»

Santiago aspira a ser Ciudad Europea de la Ciencia en 2028: «Es una convocatoria muy competitiva»
Tracking Pixel Contents