Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago
Las llamas han generado una intensa humareda y un fuerte olor a quemado en la zona
Un incendio declarado en torno a las 23:00 horas de este viernes en la cafetería Ferradura de la Alameda de Santiago, ha movilizado de urgencia a los Bomberos. Al suceso han acudido también efectivos de la Policía Local y Nacional para ayudar a los servicios de emergencias a perimetrar la zona.
En las imágenes que acompañan a esta noticia y que circulan por las redes sociales, el foco de las llamas se sitúa bajo la estructura del local y han generado una intensa humareda y un fuerte olor a quemado en la Alameda compostelana. De momento, no se sabe ni el origen ni el alcance de los daños que estas han causado.
Fuentes de la Policía Local, indicaron a El CORREO, que "prendeu lume debaixo da cafetería, por causas que ainda se avaliarán, e colouse fundamentalmente moito fume polo oco da árbore que atravesa a estrutura", confirmando al mismo tiempo que, cuando se registró el suceso, "non había ninguén dentro".
Estas mismas fuentes indicaron, además, que "xa todo está apagado, e que os Bombeiros teñen que realizar tarefas de ventilación".
(Noticia en ampliación)
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