Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Antón LouroIránCampaña de pescaAtropello en O PinoAgriños
instagram

Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago

Las llamas han generado una intensa humareda y un fuerte olor a quemado en la zona

Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago

Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago

Salseo USC

David Suárez

Jacobo Táboas

Santiago de Compostela

Un incendio declarado en torno a las 23:00 horas de este viernes en la cafetería Ferradura de la Alameda de Santiago, ha movilizado de urgencia a los Bomberos. Al suceso han acudido también efectivos de la Policía Local y Nacional para ayudar a los servicios de emergencias a perimetrar la zona.

En las imágenes que acompañan a esta noticia y que circulan por las redes sociales, el foco de las llamas se sitúa bajo la estructura del local y han generado una intensa humareda y un fuerte olor a quemado en la Alameda compostelana. De momento, no se sabe ni el origen ni el alcance de los daños que estas han causado.

Fuentes de la Policía Local, indicaron a El CORREO, que "prendeu lume debaixo da cafetería, por causas que ainda se avaliarán, e colouse fundamentalmente moito fume polo oco da árbore que atravesa a estrutura", confirmando al mismo tiempo que, cuando se registró el suceso, "non había ninguén dentro".

Estas mismas fuentes indicaron, además, que "xa todo está apagado, e que os Bombeiros teñen que realizar tarefas de ventilación".

Noticias relacionadas

(Noticia en ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
  2. Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
  3. Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
  4. Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
  5. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  6. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
  7. Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
  8. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”

Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago

Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago

Los socialistas denuncian el colapso del sistema sanitario en Santiago

Los socialistas denuncian el colapso del sistema sanitario en Santiago

El Concello de Santiago cede un local municipal a la Policía Nacional tras el incendio de la comisaría

Nueva caída del tráfico en Lavacolla: uno de cada tres pasajeros deja de volar desde Santiago en un año

Nueva caída del tráfico en Lavacolla: uno de cada tres pasajeros deja de volar desde Santiago en un año

La Fiscalía pide 8 años de prisión para un acusado de abuso sexual en un albergue de Santiago

La Fiscalía pide 8 años de prisión para un acusado de abuso sexual en un albergue de Santiago

Proxecto de reurbanización da parcela de Peleteiro: a pleno en marzo para a aprobación definitiva

Proxecto de reurbanización da parcela de Peleteiro: a pleno en marzo para a aprobación definitiva

El sorpaso del aeropuerto de Asturias a la terminal de Santiago: ya es el segundo del Norte y solo Bilbao lo supera

El sorpaso del aeropuerto de Asturias a la terminal de Santiago: ya es el segundo del Norte y solo Bilbao lo supera

Santiago presenta una Semana Santa con 17 procesiones y una oferta turística que busca abrir la ciudad más allá del casco histórico

Santiago presenta una Semana Santa con 17 procesiones y una oferta turística que busca abrir la ciudad más allá del casco histórico
Tracking Pixel Contents