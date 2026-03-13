Jaime Mayor Oreja cree que «Europa hoy es irrelevante porque destruye sus raíces»

Empezando por el título, ¿una verdad incómoda para quién?

Para los que no han querido contar la verdad y se han abrazado al relato, aunque son muchas las verdades incómodas en una etapa en la que ha habido la victoria del relato.

¿Victoria del relato en España?

Pero también en el País Vasco, donde el nacionalismo fue dopado por la violencia, que ayudó a fortalecer su hegemonía, y eso es una verdad incómoda. Otra verdad incómoda es que los españoles no hemos derrotado a ETA porque eso es un relato, no es verdad. ETA va a gobernar en un año o año y medio en el País Vasco porque cuando mataba pactó con PNV, con ERC y con Zapatero su gran transformación.

Pero la ETA que asimila con Bildu no se parece a la que mataba...

Es que Bildu no existe y Herri Batasuna nunca existió, como tampoco el Partido Comunista de las Tierras Vascas. El único proyecto es el de ETA y esos partidos no son sus herederos, son ETA. Y no es solo un grupo terrorista, es un proyecto político y cultural que arrancó en los 50, emergió a finales de los 60 y es más que una banda terrorista.

"Hemos abrazado un proceso que consiste en que los mal llamados procesos significan paz para la sociedad y poder para los terroristas" Jaime Mayor Oreja — Presidente de la Fundación Neos

¿No hay una diferencia sustancial con respecto a la violencia etarra?

Pero eso significa que la mentira puede ser un soporte de futuro porque aunque la mentira es el mal menor y el crimen el mal mayor, el menor siempre se consolida. Hemos abrazado un proceso que consiste en que los mal llamados procesos significan paz para la sociedad y poder para los terroristas. Es un chantaje, con la condición de que no maten, se les da legitimidad para que gobiernen en poco tiempo. Por eso va a gobernar ETA.

Fin de un ciclo histórico

¿Ese es el futuro del País Vasco?

Sí, el PNV va a ser reemplazado por ETA poniendo fin a un ciclo histórico y después, probablemente yo o veré lo que suceda, como tampoco lo que habrá tras el desorden mundial en el que vivimos.

Luis García Varela, José Antonio Constenla, Jaime Mayor Oreja y Francisco Vázquez en Santiago. / Antonio Hernández

¿Cómo ve el mundo actual?

En términos médicos, la enfermedad es el desorden, lo que significa que se va hacia el final de una etapa en Occidente. Estamos sumidos en la crisis de la comodidad y de la verdad, nos hemos hecho cómodos y creído que podíamos vivir por encima de nuestras posibilidades. Creemos que nos corresponde solo administrar el bienestar, la civilización del fin de semana.

Obsesión por la cultura woke

¿Y Europa, donde fue eurodiputado durante una década?

El problema de la Unión Europea es la cultura de la socialización de la nada. Solo se quiere destruir lo que se ha hecho en otras etapas. Si antes se defendía la vida, ahora el aborto se hace derecho; ahora tienes derecho a morir cuando tú quieras, antes había sexos y ahora hay géneros. Es una cultura woke que en realidad es nuestra contracultura porque hemos vivido obsesionados por las ocurrencias de una cultura que no tiene base en Europa, sino que nació en Estados Unidos. El marxismo al menos tenía un proyecto, pero la cultura woke es la expresión de la comodidad, de nuevos y falsos derechos, y eso está llevando a la Unión Europea a la irrelevancia.

¿Irrelavancia de Europa frente a Trump o la guerra en Irán?

Es que Europa en el conflicto en Irán no existe. Nuestro papel es irrelevante, como casi lo es en la guerra de Ucrania o en el conflicto de Oriente Medio. Europa no existe porque no hay cohesión, y el problema es que hemos perdido nuestros fundamentos. Ya dijo Juan Pablo II en su visita a Santiago, «Europa vuelve a tus raíces», y estamos perdiendo esas raíces porque parece que el progreso es la destrucción de nuestros fundamentos, esencialmente cristianos.

Le presenta en Santiago un histórico socialista, Francisco Vázquez...

Sí, pero tenemos los mismos fundamentos, coincidimos en lo esencial y él ya no está en el PSOE, sabe la metamorfosis que ha padecido su partido. Estoy muy orgulloso de coincidir con Francisco Vázquez en todos los actos y colaboramos en muchos temas a través de la Fundación Neos.